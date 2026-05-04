Los grandes de la Bundesliga siguen muy interesados en Gordon, jugador del United, pieza clave en sus planes de fichajes para este verano. A pesar de las complicaciones que supone negociar con un equipo de la Premier League, el gigante bávaro ya se ha puesto en contacto con los representantes del jugador para hablar de un posible traspaso al Allianz Arena.

El extremo ha brillado esta temporada con Eddie Howe y su habilidad para desbordar y definir ha convencido a los ojeadores del Bayern, que lo ven como el perfil ideal para dar más dinamismo a sus bandas.



