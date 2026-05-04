El Bayern de Múnich sigue interesado en fichar a Anthony Gordon, aunque el Newcastle United pide una cifra muy alta por el extremo inglés

Los grandes de la Bundesliga siguen interesados en Gordon, jugador del United, pieza clave en sus planes de fichajes para este verano. A pesar de las complicaciones de negociar con un equipo de la Premier League, el gigante bávaro ya contactó a sus representantes para hablar de un posible traspaso al Allianz Arena.

Gordon ha brillado en Inglaterra y se ha convertido en pieza clave del ataque de Eddie Howe. Su habilidad para superar a los defensas y su mayor acierto ante la portería han llamado la atención de los ojeadores del Bayern, que ven en él el perfil ideal para dar más dinamismo a sus bandas.



