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El Bayern de Múnich se lanza a por Jules Koundé tras conocerse la postura del lateral del Barcelona respecto a su traspaso
El Bayern presenta una solicitud formal
Según BILD, el Bayern ha contactado con el entorno de Koundé para ficharlo. El club alemán quiere saber su situación contractual y si está dispuesto a dejar el Barça tras una temporada irregular.
Aunque el club alemán está ansioso por ficharlo, fuentes cercanas al jugador aseguran que su prioridad es seguir en el Barça.
Tras su paso por el Mundial, el defensa quiere ganarse un lugar con Hansi Flick. Por ahora no hay negociaciones formales entre los clubes.
La evolución de la postura del Barcelona respecto a las ventas
Koundé sigue siendo clave, pero el Barcelona ya no lo considera intransferible. La situación económica del club hace que escuche ofertas por casi todos los jugadores, siempre que se cumpla su valoración. La directiva cuestionó su regularidad la temporada pasada, lo que generó debates sobre su futuro antes de que sus actuaciones en el Mundial cambiaran la perspectiva.
En agosto pasado, el club amplió su contrato hasta 2030 para frenar el interés del Manchester City, cuyo técnico, Pep Guardiola, seguía de cerca al defensa.
Ahora, con el Bayern de Múnich al acecho, los blaugranas dudan: venderlo o confiar en que mantenga en el club el nivel exhibido con Francia.
El buen rendimiento en el Mundial reaviva el interés de los grandes clubes
Koundé ha sido uno de los jugadores más regulares del Mundial 2026 y ya es fijo en el once de Didier Deschamps. Con la mayoría de los partidos de la fase de clasificación disputados, el exjugador del Sevilla aporta solidez defensiva junto a William Saliba y Dayot Upamecano.
Su habilidad para frenar a los extremos rivales ha recordado a la élite europea que sigue siendo uno de los mejores especialistas en su posición.
Su repunte ha alegrado al Barcelona, donde la pasada temporada alternó buen juego y altibajos. Pese a algún error puntual, su nivel en la selección ha elevado su valor de mercado hasta los 60 millones de euros.
«Tengo contrato con el Barcelona hasta 2030», recordó Koundé, reafirmando su compromiso con el proyecto español.
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Koundé desafía a sus compañeros del Barça
Koundé se alista para enfrentar con Francia a sus compañeros del Barcelona, quienes jugarán por España, en la semifinal del martes en Arlington, Texas.
Los Bleus buscan la victoria y avanzar a la final del Mundial por tercera vez consecutiva, donde enfrentarían al ganador de Argentina e Inglaterra.
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