El Bayern de Múnich se enfrenta a una nueva preocupación por la lesión de Jamal Musiala, ya que el internacional alemán estará de baja más tiempo de lo previsto

Según Sky Sport, el gigante bávaro disputará mañana el partido de vuelta de la eliminatoria europea sin Musiala, ya que el mediapunta se perderá el partido de vuelta de los octavos de final contra el Atalanta tras no haberse recuperado de una lesión por sobrecarga en el tobillo. La lesión se produjo durante la contundente victoria por 6-1 del Bayern a domicilio en el primer enfrentamiento entre ambos equipos. El joven brilló por su ausencia en la última sesión de entrenamiento, lo que hizo que su exclusión fuera un hecho en la convocatoria de Vincent Kompany para el partido. A pesar de su cómoda ventaja en el global, su ausencia sigue siendo una gran decepción para la creatividad del equipo.