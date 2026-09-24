El Bayern de Múnich prepara una enorme oferta de traspaso en enero por el centrocampista del Barcelona Dani Olmo

El Bayern de Múnich estudia un posible movimiento en enero por el mediapunta del Barcelona, según Sky Sports News. El club bávaro está elaborando amplios planes de contingencia para incorporar a un nuevo delantero ante el creciente interés de clubes rivales por Jamal Musiala y Michael Olise. Según la información, está preparando una oferta inicial en torno a los 80 millones de euros para poner a prueba la determinación del Barcelona.

Olmo solo se incorporó al Barcelona en verano, después de pasar cuatro años y medio exitosos en Alemania con el RB Leipzig. Sin embargo, su contrastado nivel en la Bundesliga lo convierte en una opción atractiva para el gigante alemán.



