El futuro de Woltemade se está convirtiendo rápidamente en una de las tramas de mercado más fascinantes de cara a la ventana de verano. El delantero alemán, actualmente cedido en la Juventus por el Newcastle, se ha situado claramente en el radar del Bayern.

Según el periodista Christian Falk, la cúpula del club bávaro ha identificado al atacante como la incorporación ideal para su plantilla. Al parecer, ven a Woltemade como la principal alternativa y posible sucesor de Kane a largo plazo.

La estrategia del Bayern pasa por seguir de cerca sus actuaciones en Turín durante los próximos meses. Si Woltemade puede brillar y ver puerta con regularidad, el club muniqués está preparado para dar un paso decisivo y hacerse con su fichaje.