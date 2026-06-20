El Bayern de Múnich prepara un nuevo y lucrativo contrato para Michael Olise, mientras Harry Kane esperará hasta después del Mundial para reanudar las negociaciones

Tras dos temporadas brillantes en Alemania, Olise atrae el interés del Real Madrid y el Liverpool. El extremo francés, que disputa el Mundial, es objetivo del campeón español. Sin embargo, el Bayern quiere retener al jugador de 24 años, llegado en 2024.

Según el Mirror, el Bayern planea ofrecerle una ampliación más allá de 2029, cuando vence su actual contrato, y elevar su salario de 13 a 22 millones de libras anuales para disuadir a sus pretendientes.