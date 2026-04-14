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El Bayern de Múnich planea fichar a Anthony Gordon por 50 millones de libras, mientras que Vincent Kompany ve en la estrella del Newcastle al rival perfecto para Luis Díaz
Kompany se fija en Gordon para reforzar el ataque del Bayern
Según Sky, el Bayern ve a Gordon como su «candidato ideal» para reforzar el ataque. El extremo del Newcastle ha impresionado tras una gran temporada 2025-26. Llegó a los ‘Magpies’ procedente del Everton en 2023 por más de 45 millones de euros y se ha convertido en uno de los extremos más peligrosos de Inglaterra. Su estilo directo y su velocidad aportarían una nueva dimensión al ataque bávaro.
Ya han comenzado las conversaciones entre los representantes del Bayern y el entorno del jugador. Kompany busca un delantero versátil que pueda ocupar varias posiciones de ataque, y considera a Gordon el complemento perfecto para Díaz.
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El Newcastle quiere conservar a su extremo clave.
A pesar del interés del Bayern, no se espera que el Newcastle acepte ofertas. Gordon es clave para Eddie Howe y tiene contrato hasta 2030, lo que da al club una posición firme en cualquier negociación. Además, su contrato no tiene cláusula de rescisión, así que cualquier equipo interesado debería presentar una oferta muy elevada: se habla de unos 50 millones de libras (60 millones de euros) solo para empezar a negociar.
La velocidad y la explosividad atraen al Bayern
El Bayern quiere a Gordon por su velocidad, regate y habilidad para ganar duelos uno contra uno. En la Champions alcanzó 37,92 km/h, marca que lo sitúa entre los más veloces de Europa y seduce al Bayern. Su perfil encaja con el estilo de Kompany, que valora transiciones rápidas y desborde por bandas. Junto a Díaz y Musiala, Gordon podría elevar aún más el potencial ofensivo del equipo.
- AFP
¿Y ahora qué?
Aunque las conversaciones con los representantes de Gordon son «muy concretas», el Bayern aún no negocia oficialmente con los Magpies. La postura firme del club de la Premier mantiene la situación delicada. Aun así, se espera que el Bayern siga de cerca al extremo mientras se acerca el mercado de fichajes de verano.