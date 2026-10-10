Romano informa de que el nuevo contrato incluirá lucrativas primas por rendimiento vinculadas a los goles, las actuaciones individuales y los grandes títulos del equipo. Además, el Bayern también está abierto a incluir una cláusula especial del Balón de Oro en la propuesta de acuerdo.

Si el internacional francés fuera elegido alguna vez como el mejor futbolista del mundo, activaría de inmediato el pago de una prima sustancial. Para convencerlo aún más, según se informa, el club está dispuesto a ofrecerle un salario base anual de alrededor de 25 millones de euros.

Este enorme aumento salarial situaría de inmediato al jugador de 24 años en el escalón más alto entre los mejor pagados del club. Pasaría a la misma dimensión económica que sus compañeros estrella Harry Kane y Jamal Musiala.