El Bayern sigue muy de cerca el difícil inicio de Wirtz en el Liverpool, según BILD. El gigante de la Bundesliga considera al internacional alemán un objetivo prioritario si se ve obligado a acudir al mercado de fichajes el próximo verano.

Wirtz ha tenido problemas para dejar una huella tangible en la Premier League y solo ha dado una asistencia en cuatro apariciones esta temporada. A pesar de sus números decepcionantes, el Bayern sigue siendo un gran admirador de la antigua estrella del Bayer Leverkusen.

El Bayern está deseando acumular el mejor talento alemán en el Allianz Arena. Ofrecerle a Wirtz una vía de escape de su pesadilla en Anfield encaja perfectamente con su estrategia de fichajes a largo plazo.