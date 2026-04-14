El Bayern de Múnich estudia fichar a una nueva estrella de la Premier League para reforzar el ataque junto a Harry Kane

Los grandes de la Bundesliga siguen de cerca a Brobbey para ficharlo este verano. El delantero de 24 años ha sido uno de los aciertos del Sunderland y una revelación en su primera temporada en la Premier. Según el Independent, el Bayern ve en el exjugador del Ajax un perfil que podría complementar su ataque, liderado por Kane.

Ha marcado seis goles en 25 partidos de Premier, pero es su aportación global lo que atrae a los grandes de Europa. Su movilidad y potencia física encajan con el fútbol ofensivo actual, y su versatilidad lo convierte en un objetivo atractivo para el Bayern, que busca perfeccionar su plantilla.