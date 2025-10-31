El Bayern de Múnich está listo para competir con los clubes de la Premier League en la carrera por fichar al lateral derecho adolescente que brilla en el Feyenoord

El joven de 19 años se ha convertido en un defensor joven muy codiciado, y sus actuaciones han despertado un firme interés por parte de los gigantes bávaros, que buscan fortalecer sus opciones en el lateral.

Sin embargo, el Bayern no está solo, ya que los campeones alemanes supuestamente enfrentan una gran batalla de transferencias con varios clubes de la Premier League, cuyos nombres no han sido revelados y que también están siguiendo al internacional sub-21 holandés.

Sky Sport informa que el director deportivo del Bayern, Max Eberl, y el director deportivo Christoph Freund están "trabajando personalmente en este asunto". Se entiende que Read es "uno de los candidatos preferidos" para reforzar la posición de lateral derecho en el equipo de Vincent Kompany.

Se informa que ya se han llevado a cabo las conversaciones iniciales entre el club y el entorno del jugador. El informe señala que "este interés es halagador para el jugador – y el propio Read es consciente de ello".

A pesar del contacto inicial, asegurar un acuerdo se describe como un "emprendimiento muy complicado" debido a la intensa competencia de Inglaterra y la fuerte posición negociadora del Feyenoord.