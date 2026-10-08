Olise ha disfrutado de un ascenso espectacular en popularidad durante el reciente parón internacional. El talentoso extremo derecho firmó una serie de actuaciones sobresalientes y dominantes con la selección francesa. En la nueva era liderada por Zinedine Zidane, Olise ha sumado cuatro goles y dos asistencias en cuatro partidos.

Ahora, el delantero se dispone a regresar a Alemania antes de la reanudación de la Bundesliga este fin de semana. Estos próximos compromisos domésticos le brindarán la oportunidad perfecta para mantener su deslumbrante estado de forma sobre el césped, al tiempo que mete aún más presión a la cúpula del Bayern en los despachos.