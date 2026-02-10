Getty Images Sport
El Bayern de Múnich está «convencido» de que Harry Kane renovará su contrato a pesar de la críptica actualización del presidente del club en medio de los rumores sobre su posible traspaso a la Premier League y a la liga saudí.
Kane rompe su sequía de trofeos tras la eliminación del Tottenham
Kane se ha convertido rápidamente en uno de los mejores delanteros modernos del Bayern desde que llegó procedente del Tottenham hace poco menos de tres años, impresionando en un ataque letal en el que también destacan jugadores como Michael Olise, Jamal Musiala y Serge Gnabry. No consiguió romper su sequía de títulos en su primera temporada con los bávaros, pero finalmente lo logró cuando el Bayern recuperó el título de la Bundesliga en 2024-25.
- Getty Images Sport
El Bayern ofrece una preocupante actualización sobre el contrato
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ofreció recientemente información actualizada sobre las perspectivas de un nuevo contrato para Kane, afirmando: «Dije que estábamos en conversaciones, pero las negociaciones aún no han comenzado. Estamos en estrecho contacto con Harry y pronto daremos nuevos pasos».
Kane parece feliz en Alemania, pero eso no ha impedido que sigan surgiendo rumores sobre un posible fichaje por la Liga Profesional Saudí o un regreso a la Premier League. A pesar de los lucrativos contratos que le ofrecen, parece poco probable que se produzca un traspaso a Oriente Medio en un futuro próximo, ya que Kane está deseando ampliar su palmarés en Europa en los próximos años, pero su regreso a Inglaterra parece una posibilidad permanente, dado que es el segundo máximo goleador de la historia de la Premier League con 213 tantos.
El Bayern sigue «convencido» de que Kane renovará su contrato.
El corresponsal de Sky Germany, Kerry Hau, ha dado a conocer las últimas novedades sobre la situación y ha revelado: «El jugador siempre menciona lo feliz que es en Múnich. Está muy contento con su familia en Múnich y disfruta de la vida aquí, por lo que todos en el Bayern de Múnich están convencidos de que renovará su contrato.
No espero una decisión rápida, sino que se tome en los próximos meses, probablemente después de la temporada, y el Bayern de Múnich está tranquilo porque sabe lo importante que es, pero al mismo tiempo lo feliz que es en el Bayern de Múnich, y ambas partes se aprecian mutuamente».
Una salida inminente del Bayern parece especialmente improbable, dado que sus únicos trofeos hasta ahora son un título de la Bundesliga y la Supercopa Franz Beckenbauer, mientras que un regreso a su antiguo club, el Tottenham, es sin duda inviable, teniendo en cuenta los malos resultados del equipo del norte de Londres en las últimas temporadas.
- Getty Images Sport
Kane aspira a conquistar la Bundesliga y la Champions League antes del Mundial
El Bayern está bien posicionado esta temporada y busca ganar más títulos con Kane al frente del ataque. El equipo de Vincent Kompany ocupa el primer puesto de la tabla de la Bundesliga con 21 partidos disputados, seis puntos por delante de su rival más cercano, el Borussia Dortmund. También terminó segundo en la fase de grupos de la Liga de Campeones, solo superado por el Arsenal, que sumó más puntos que ellos (21) en ocho partidos.
Una vez que termine la temporada nacional, Kane centrará rápidamente su atención en un verano importante con Inglaterra. Los Tres Leones de Thomas Tuchel acuden a la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México como uno de los favoritos para levantar el trofeo, pero Kane y su equipo han sufrido dos dolorosas derrotas en sendas finales de la Eurocopa y fueron eliminados de la Copa del Mundo de 2022 por Francia en cuartos de final.
El jugador de 32 años llegará sin duda al torneo de verano con una gran cantidad de goles a sus espaldas, ya que ha marcado 41 veces en 38 partidos en todas las competiciones en lo que va de temporada. Solo necesita tres goles más para igualar su mejor marca actual en una temporada con el Bayern, cuando anotó 44 goles en 2023-24.
Kane y el Bayern volverán a la acción el miércoles por la noche, cuando se enfrenten al RB Leipzig en la DFB Pokal.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios