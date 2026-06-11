El Bayern de Múnich está a punto de fichar a Ismael Saibari por 53 millones de euros, mientras el PSV insiste en un precio récord para el club

Según el Eindhoven Dagblad, el Bayern ha elevado su oferta por Saibari a 53 millones de euros, con 48 millones garantizados y 5 en variables, para convencer al PSV y cerrar el fichaje de este talentoso mediapunta.

El acuerdo incluiría 48 millones fijos y hasta 5 millones en variables. Saibari está concentrado con Marruecos para el Mundial, pero sus agentes negocian su llegada al Allianz Arena.