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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

El Bayern de Múnich está a punto de acordar la renovación de su estrella tras superar las diferencias económicas

Bayern Múnich
Bundesliga
K. Laimer
Fichajes

El Bayern de Múnich está a punto de renovar el contrato de Konrad Laimer. El presidente honorario, Uli Hoeness, asegura que el acuerdo está casi cerrado. El centrocampista austriaco, con 136 partidos con el club, se concentra ahora en el Mundial con el Grupo J, pero el Bayern confía en que solo falta la firma final.

  • Hoeness filtra detalles de su contrato

    Tras meses de intensas negociaciones entre el Bayern de Múnich y Laimer, se ha alcanzado un acuerdo definitivo. Según Sport1, Hoeness lo filtró accidentalmente durante un acto en Alta Baviera.

    Al comentar las largas conversaciones, Hoeness habría dicho: «En principio solo falta la firma» para que Laimer renueve. Aunque inicialmente se dijo que ya había rúbrica, ahora se confirma el acuerdo verbal. El Bayern, que trabajó sin pausa para retener al jugador, respira aliviado.


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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Un palmarés excepcional en el fútbol alemán

    Desde su llegada libre del Leipzig en 2023, Laimer se ha consolidado como pieza clave. Antes disputó 190 partidos y marcó 15 goles con el Leipzig. Con el Bayern Múnich ha jugado 136 partidos y ha marcado siete goles.

    La temporada pasada jugó 47 partidos, marcó tres goles y dio 13 asistencias en 3.297 minutos. Su palmarés incluye dos Ligas alemanas y tres Copas de Alemania.

  • La clasificación para el Mundial está en juego

    Con su futuro de club definido, Laimer se centra en la selección. Ha jugado 59 partidos y marcado siete goles con Austria. Austria, en el Grupo J de clasificación para el Mundial, venció 3-1 a Jordania pero cayó 2-0 ante Argentina. En la última jornada se mide a Argelia y necesita ganar para asegurar el segundo puesto.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué les depara el futuro al Bayern y a Laimer?

    Tras la eliminación de Austria en el Mundial, Laimer volverá a Alemania para firmar su contrato con el Bayern, que lo anunciará poco después. Con su futuro asegurado y el premio al Futbolista Austriaco del Año 2025, podrá centrarse en ganar más títulos.