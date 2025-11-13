‘El Bayern de Múnich es enorme, pero el Real Madrid es aún más grande’ - Harry Kane recibe consejos de traspaso ‘Galáctico’ mientras la exestrella del Tottenham explica por qué es poco probable su regreso a la Premier League
Objetivo de trofeo: Kane ansioso por saborear más éxitos
El delantero de 32 años no ha dado indicios de estar buscando otro nuevo desafío, y se habla de una extensión de su contrato en Alemania. Ha mantenido estándares individuales notables con el Bayern, registrando 108 goles en 113 apariciones.
Kane ha roto su sequía de trofeos en Baviera, disfrutando de éxitos en el título de la Bundesliga y la Supercopa, y tiene la vista puesta en más honores importantes con el club y el país. Un traslado al Santiago Bernabéu le presentaría oportunidades para competir por los premios más importantes a nivel doméstico y continental.
- Getty/GOAL
¿Qué sigue para Kane - Premier League, La Liga o quedarse en el Bayern?
El exjugador del Tottenham y de Inglaterra, Waddle, cree que Kane debería estar abriéndose a una temporada en La Liga - potencialmente como un ‘Galáctico’ en Madrid - con poco que sugiera que estaría dispuesto a volver a retrazar pasos hacia el norte de Londres como el máximo goleador histórico de los Spurs.
Waddle dijo a SheKicks.net: “Lo sé, suena bien, ¿no? He escuchado esto antes donde la gente habla de Harry Kane volviendo. Sería genial para el Tottenham por supuesto, pero no estoy seguro de que el Tottenham lo quiera por el precio y su edad.
“Incluso si hubiera otro equipo que lo quisiera, no estoy seguro de que el Bayern Múnich quiera venderlo. Dejaron que Robert Lewandowski se fuera al Barcelona a aproximadamente la misma edad, y no ha dejado de marcar goles desde que se fue. He visto que, y el Real Madrid podría usar un número 9 como Harry Kane. Lewandowski podría estar alejándose del Barcelona y sería genial encajarlo allí también.
“Harry estará pensando que ha cumplido su trabajo en Inglaterra, podría sentir lo mismo sobre su tiempo en Alemania. Ahora podría estar mirando a Italia, España o Francia para un nuevo desafío. El Bayern es enorme, pero el Real es aún más grande, ¡qué historia sería!
“Si yo fuera el Real Madrid, el Barcelona o el Milan, estaría preguntándome por qué no iba a ir por él. Marca goles, técnicamente muy bueno, puede jugar como número 9 pero también puede jugar como número 10. Parte del trabajo que ha hecho con Nicolas Jackson ha demostrado cuán bueno es su juego de pases y asociación. Puede crear. Así que realmente, me sorprendería que el Bayern siquiera lo dejara ir en lugar de amarrarlo por otros dos años más.
“Si yo fuera Harry, preferiría probar la vida en España que volver a Inglaterra. Ese récord sería especial, pero su historial en Inglaterra ya habla por sí mismo.”
¿Otro Galáctico? Kane instado a unirse a Bellingham y Mbappé
Waddle ha dicho anteriormente sobre Kane uniéndose a jugadores como Jude Bellingham y Kylian Mbappe en la capital española: “Si él decidiera, 'He hecho bien en Alemania, ahora voy a tener un juego en el Paris Saint-Germain o el Real Madrid,’ estoy seguro de que el Real Madrid estaría interesado en llevarlo si quisiera dejar el Bayern. Y escuchen, estoy seguro de que el Tottenham le daría la bienvenida de nuevo.
“Es un gran jugador, y la gente habla de Harry Kane como un delantero centro realmente bueno e inteligente. La gente dice que no es lo suficientemente rápido o esto o aquello, pero ha pasado por su carrera y ha marcado goles dondequiera que ha ido. Cada temporada consistentemente marca goles, y para eso le pagan. Pero es un muy buen futbolista.
“Él no necesariamente diría, 'Me encantaría volver al Tottenham.’ Si yo fuera él, pensaría, '¿Por qué no pruebo en otro lugar y juego para alguien como el Real Madrid?’ Qué oportunidad sería esa.”
- Getty
Cuota de transferencia de Kane: Costo de activar la cláusula del Bayern
El contrato de Kane en el Bayern está previsto para durar hasta 2027. Sin embargo, podría ser liberado de ese acuerdo por una oferta de £57 millones ($75m) durante el verano de 2026. Queda por ver si alguno de sus posibles pretendientes, ya que Barcelona está fuertemente vinculado a un enfoque una vez más, decide formalizar su interés después de que Kane haya capitaneado a Inglaterra en otro Mundial.