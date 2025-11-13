‘El Bayern de Múnich es enorme, pero el Real Madrid es aún más grande’ - Harry Kane recibe consejos de traspaso ‘Galáctico’ mientras la exestrella del Tottenham explica por qué es poco probable su regreso a la Premier League

El exjugador del Tottenham y de Inglaterra, Waddle, cree que Kane debería estar abriéndose a una temporada en La Liga - potencialmente como un ‘Galáctico’ en Madrid - con poco que sugiera que estaría dispuesto a volver a retrazar pasos hacia el norte de Londres como el máximo goleador histórico de los Spurs.

Waddle dijo a SheKicks.net: “Lo sé, suena bien, ¿no? He escuchado esto antes donde la gente habla de Harry Kane volviendo. Sería genial para el Tottenham por supuesto, pero no estoy seguro de que el Tottenham lo quiera por el precio y su edad.

“Incluso si hubiera otro equipo que lo quisiera, no estoy seguro de que el Bayern Múnich quiera venderlo. Dejaron que Robert Lewandowski se fuera al Barcelona a aproximadamente la misma edad, y no ha dejado de marcar goles desde que se fue. He visto que, y el Real Madrid podría usar un número 9 como Harry Kane. Lewandowski podría estar alejándose del Barcelona y sería genial encajarlo allí también.

“Harry estará pensando que ha cumplido su trabajo en Inglaterra, podría sentir lo mismo sobre su tiempo en Alemania. Ahora podría estar mirando a Italia, España o Francia para un nuevo desafío. El Bayern es enorme, pero el Real es aún más grande, ¡qué historia sería!

“Si yo fuera el Real Madrid, el Barcelona o el Milan, estaría preguntándome por qué no iba a ir por él. Marca goles, técnicamente muy bueno, puede jugar como número 9 pero también puede jugar como número 10. Parte del trabajo que ha hecho con Nicolas Jackson ha demostrado cuán bueno es su juego de pases y asociación. Puede crear. Así que realmente, me sorprendería que el Bayern siquiera lo dejara ir en lugar de amarrarlo por otros dos años más.

“Si yo fuera Harry, preferiría probar la vida en España que volver a Inglaterra. Ese récord sería especial, pero su historial en Inglaterra ya habla por sí mismo.”