El Bayern de Múnich, dispuesto a ofrecer a Michael Olise un nuevo megacontrato tras su sensacional rendimiento en Alemania

Olise está disfrutando de un inicio de temporada fenomenal con el Bayern. El centrocampista ofensivo francés, de 24 años, se ha consolidado como un activo vital para el gigante bávaro. Su increíble estado de forma en este arranque de curso no ha pasado desapercibido para la cúpula del club. El Bayern está ahora decidido a recompensar sus impresionantes actuaciones y asegurar su futuro a largo plazo en Alemania.

Los dirigentes del club están listos para poner en marcha grandes movimientos de cara a una ampliación de contrato. Asegurar su firma en un nuevo acuerdo se está convirtiendo rápidamente en una prioridad absoluta en el Allianz Arena.