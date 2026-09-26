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El Bayern de Múnich, dispuesto a ofrecer a Michael Olise un nuevo megacontrato tras su sensacional rendimiento en Alemania
Un inicio espectacular en Múnich
Olise está disfrutando de un inicio de temporada fenomenal con el Bayern. El centrocampista ofensivo francés, de 24 años, se ha consolidado como un activo vital para el gigante bávaro. Su increíble estado de forma en este arranque de curso no ha pasado desapercibido para la cúpula del club. El Bayern está ahora decidido a recompensar sus impresionantes actuaciones y asegurar su futuro a largo plazo en Alemania.
Los dirigentes del club están listos para poner en marcha grandes movimientos de cara a una ampliación de contrato. Asegurar su firma en un nuevo acuerdo se está convirtiendo rápidamente en una prioridad absoluta en el Allianz Arena.
- AFP
Rummenigge confirma sus planes de futuro
El miembro del consejo de supervisión del Bayern, Rummenigge, ha hablado abiertamente sobre las intenciones del club de ampliar el contrato actual del extremo. En declaraciones a AZ, el legendario directivo elogió el enorme impacto del jugador.
"Olise tiene contrato hasta 2029", dijo. "En algún momento, el club tendrá que sentarse con él y presentarle una oferta adecuada. Es excepcional en su posición".
Las cifras detrás del interés
La urgencia por abrir conversaciones para renovar su contrato responde directamente al descomunal rendimiento ofensivo de Olise. Ha firmado unos notables ocho goles y cuatro asistencias en solo siete partidos esta temporada.
Desde su llegada procedente del Crystal Palace en el verano de 2024, Olise se ha convertido rápidamente en una pieza clave para el Bayern. En total, ha disputado 114 partidos, con un balance de 50 goles y 58 asistencias. El jugador de 24 años también ha llevado a los aficionados del Allianz Arena dos títulos de la Bundesliga, dos Supercopas de Alemania y una DFB-Pokal.
- getty
¿Qué le espera ahora a Olise?
El Bayern tratará ahora de iniciar conversaciones formales con los representantes de Olise en un futuro próximo. Aunque su actual acuerdo se extiende hasta 2029, un contrato actualizado reflejaría con precisión su estatus, que está creciendo rápidamente.
Asegurar una renovación rápida pondría fin a cualquier posible incertidumbre y permitiría a ambas partes centrarse por completo en el fútbol. El gigante alemán tiene claro que está decidido a mantenerlo contento en Múnich en el futuro inmediato.
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