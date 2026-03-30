El Bayern de Múnich desmiente haber contactado con Mohamed Salah tras los rumores que vinculan a la estrella del Liverpool con un posible fichaje junto a Harry Kane y Vincent Kompany

El delantero confirmó su marcha en un emotivo vídeo que compartió en las redes sociales, lo que desató una oleada de especulaciones sobre su futuro. Ibrahim Hassan, director de la selección egipcia, insinuó que había oído rumores de que el entorno del extremo había recibido ofertas del Bayern de Múnich, el París Saint-Germain y equipos de la Serie A.

En respuesta a los crecientes rumores, su agente, Ramy Abbas, acudió a X para aclarar la situación, afirmando: «No sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada. Esto también significa que nadie más lo sabe».