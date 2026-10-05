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¡El Bayern de Múnich consigue lo que quería! Harry Kane acuerda en principio un nuevo contrato hasta 2029
Kane compromete su futuro con el Allianz Arena
El Bayern de Múnich ha logrado una victoria importante en su planificación a largo plazo, ya que Kane ha alcanzado un acuerdo de principio para firmar una ampliación de contrato que le mantendrá en el club hasta 2029, según Sky Germany.
El delantero de 33 años ha sido una revelación desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur, y el gigante bávaro se ha movido con rapidez para asegurarse de que su delantero talismánico siga siendo el punto focal de su ataque durante los próximos años.
Aunque la documentación final aún no se ha firmado, se entiende que los obstáculos importantes en las negociaciones ya se han superado, lo que supone un gran impulso tanto para la directiva del club como para sus aficionados.
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El futuro de Kane en el Bayern toma forma
El avance llega en un momento en el que el valor de Kane nunca ha sido tan alto, con el delantero considerado actualmente uno de los principales candidatos al Balón de Oro de 2026. Su definición clínica y su liderazgo sobre el terreno de juego han ayudado al Bayern a mantener su dominio en la competición doméstica, al tiempo que sigue siendo una fuerza temida en la escena europea.
Según Fabrizio Romano, el nuevo contrato está acordado en principio en lo referente al salario, mientras que los detalles específicos sobre la duración total y las cláusulas vinculadas al rendimiento se están aclarando actualmente entre ambas partes. Este acuerdo pone fin a cualquier especulación persistente sobre un posible regreso a la Premier League en el ocaso de su carrera.
Una máquina de récord en la Bundesliga
El impacto de Kane en Alemania ha sido, sencillamente, histórico, ya que sigue pulverizando récords goleadores con la misma eficacia que mostró en el norte de Londres. Desde su llegada al Allianz Arena en 2023, ya suma unos asombrosos 152 goles en solo 154 partidos en todas las competiciones.
Este ritmo de élite de cara a puerta lo ha convertido en el jugador que más rápido ha alcanzado varios hitos en la historia de la máxima categoría del fútbol alemán. En septiembre, en concreto, fue reconocido oficialmente como el jugador más rápido en la historia de la Bundesliga en alcanzar la marca de los 100 goles, ya que necesitó solo 98 partidos para superar un récord que había permanecido intacto durante casi medio siglo.
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Tuchel destaca el ADN único del delantero
El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que entrenó a Kane en el Bayern, ha ofrecido una perspectiva única sobre lo que impulsa al delantero a mantener niveles de rendimiento tan altos. Tuchel cree que la incansable búsqueda de récords individuales por parte de Kane es una parte fundamental de su éxito y una cualidad necesaria para cualquier delantero de élite.
Tuchel explicó recientemente con más detalle la composición psicológica que hace que Kane destaque, al afirmar: "Creo que todos estos nueves del mundo, sin importar en qué liga o en el fútbol base, están hechos de una manera un poco diferente. No lo hacen solo para que su equipo gane, también lo hacen por sí mismos, lo hacen por los récords. ¿Cuántos puedo marcar, cuántas asistencias puedo dar, quién es el máximo goleador de la liga, a quién tengo que superar, dónde está el siguiente récord? No encontrarás a ningún goleador de este calibre que no tenga esos objetivos individuales marcados y que le empujen al límite. Eso es lo que le impulsa. Así está hecho Harry".
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