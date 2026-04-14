El Bayern de Múnich quiere fichar a Anthony Gordon al Newcastle United este verano. Fabrizio Romano afirma que los Magpies venderán al menos a un jugador estrella, tal vez dos. El club alemán ve al inglés como el rival ideal para Luis Díaz.
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El Bayern de Múnich considera fichar a una estrella de la Premier League que ha marcado 10 goles en la Champions
El Newcastle podría vender a uno de sus jugadores estrella este verano para cumplir con el Juego Limpio Financiero. Además de Gordon, los centrocampistas Sandro Tonali y Bruno Guimarães también interesan a otros clubes.
No obstante, Romano añade que el club no quiere desprenderse de los tres y que, aunque hay equipos interesados, solo se negociará la salida de Gordon si llega una oferta importante.
- AFP
Sky Sport Alemania informó que el Bayern Munich sigue de cerca a Anthony Gordon, extremo inglés de 25 años. Ya hubo primeros contactos, aunque aún no con el Newcastle. Gordon se ve como el recambio perfecto para Díaz, actual titular en la banda izquierda bávara.
Varios clubes de la Premier también le siguen. A finales de febrero, The Sun señaló que Liverpool y Arsenal exploraban su fichaje, y los Gunners estarían dispuestos a pagar hasta 92 millones. Transfermarkt valora a Gordon en 60 millones.
Sin embargo, el Bayern no pagaría esa cifra; con su plantilla actual, la necesidad no es urgente.
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Tras la incorporación de Josip Stanisic, Lennart Karl y Aleksandar Pavlovic, el campeón nacional busca integrar más canteranos en la primera plantilla.
Noël Aséko podría seguir ese camino este verano: el centrocampista alemán brilla cedido en el Hannover 96 de la 2. Bundesliga y, tras regresar mediante una opción de recompra, podría ocupar el puesto de Leon Goretzka.
Se estudia un plan similar para Arijon Ibrahimovic, quien podría ser suplente de Díaz sin coste de traspaso. Como Aséko, Ibrahimovic brilla en su cesión al Heidenheim.
Gordon, que esta temporada ha marcado 17 goles y dado 5 asistencias en 46 partidos con los Magpies, estaría abierto a fichar por el Bayern, aunque quizá no acepte ser suplente de Díaz. A largo plazo podría reemplazar a Harry Kane en el centro del ataque, si fuera necesario.