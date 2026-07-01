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El Bayern de Múnich confirma el fichaje de Ismael Saibari, héroe marroquí del Mundial, por 50 millones de euros, procedente del PSV
Kompany ficha a una de sus principales prioridades en ataque
Los grandes de la Bundesliga han fichado a uno de los talentos más codiciados de Europa. Saibari firmó un contrato hasta junio de 2031 y se queda en el Allianz Arena.
El director deportivo, Max Eberl, lo explicó en la web del club: «Estamos encantados de haber fichado a Ismael Saibari, uno de los delanteros más prometedores del Mundial. Fichajes como este no surgen por impulso, sino de una planificación a largo plazo: desde el principio le dejamos clara nuestra postura, conocíamos sus habilidades y le mostramos un futuro con nosotros. Ismael aportará calidad e imprevisibilidad a nuestro ataque».
- AFP
Ficha millonaria para una estrella de la Eredivisie
Aunque el Bayern no ha revelado el importe del traspaso, el acuerdo supone una importante inversión. Según *Bild*, el fijo ronda los 50 millones de euros y podría llegar a 52 millones con primas. Esto sitúa al marroquí entre los fichajes más caros del club, junto a Harry Kane y Matthijs de Ligt.
El director deportivo, Christoph Freund, destacó su palmarés y afirmó: «Ismael Saibari ha ganado tres ligas holandesas con el Eindhoven, tiene experiencia en la Liga de Campeones y ahora muestra su valor en el Mundial. Es versátil, intenso y audaz; posee el hambre de victoria que buscamos en el FC Bayern, y su capacidad goleadora y mentalidad impulsarán al equipo. Los aficionados acuden en masa al estadio para ver a jugadores como él».
Hazañas en el Mundial y triunfos con el PSV
Saibari llega a Múnich tras brillar en los Países Bajos. En el PSV marcó 42 goles y dio 29 asistencias, conquistó tres ligas y fue nombrado Futbolista del Año. Su gran momento se nota también con Marruecos en el Mundial de Norteamérica.
Ya ha marcado ante Brasil, Escocia y Haití, y transformó el penalti decisivo en la victoria sobre los Países Bajos en octavos. Con 34 partidos y 12 goles con la selección campeona de la Copa Africana de Naciones 2025, muchos lo ven como uno de los delanteros más letales del continente.
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Saibari revela la influencia de Kompany
El jugador admitió que la oportunidad de trabajar con Kompany fue decisiva para fichar por la Bundesliga. «De niño sueñas con firmar por un club como el FC Bayern; todos saben que es uno de los más grandes del mundo», afirmó Saibari. «El Bayern lucha cada año por títulos como la Liga de Campeones y quiero ganar aquí todos los trofeos posibles. Su estilo de juego encaja con el mío: aquí puedo desarrollar mi fútbol y trabajaré cada día para ayudar al equipo. El entrenador Vincent Kompany ha sido clave en mi decisión; estoy deseando trabajar con él».