El Bayern de Múnich confirma el fichaje de Ismael Saibari, héroe marroquí del Mundial, por 50 millones de euros, procedente del PSV

Los grandes de la Bundesliga han fichado a uno de los talentos más codiciados de Europa. Saibari firmó un contrato hasta junio de 2031 y se queda en el Allianz Arena.

El director deportivo, Max Eberl, lo explicó en la web del club: «Estamos encantados de haber fichado a Ismael Saibari, uno de los delanteros más prometedores del Mundial. Fichajes como este no surgen por impulso, sino de una planificación a largo plazo: desde el principio le dejamos clara nuestra postura, conocíamos sus habilidades y le mostramos un futuro con nosotros. Ismael aportará calidad e imprevisibilidad a nuestro ataque».



