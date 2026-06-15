El Bayern de Múnich cierra el fichaje de Saibari: ya se han realizado las pruebas médicas en Estados Unidos y se pagarán 55 millones de euros al PSV de Eindhoven por la estrella marroquí

Según Fabrizio Romano, el Bayern de Múnich pagará 55 millones de euros por Saibari. El jugador ya pasó las pruebas médicas en Estados Unidos y se unirá al equipo tras el Mundial. Firmará hasta 2031. Formado en el Racing Genk, se unió al PSV Eindhoven en 2020 y, desde entonces, ha jugado 142 partidos, marcado 42 goles y ganado 3 Eredivisies, 2 Copas de Holanda y 3 Supercopas. La pasada campaña marcó 19 goles y dio 9 asistencias en 36 partidos, lo que le valió el premio al mejor jugador de la Eredivisie.