Tras su gol en su debut mundialista contra Brasil, el Bayern de Múnich ha dado el paso definitivo para fichar al delantero marroquí Ismael Saibari. Las conversaciones de las últimas semanas con el PSV Eindhoven, dueño de sus derechos, ya habían sentado las bases de un acuerdo que ahora se ha cerrado.
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El Bayern de Múnich cierra el fichaje de Saibari: ya se han realizado las pruebas médicas en Estados Unidos y se pagarán 55 millones de euros al PSV de Eindhoven por la estrella marroquí
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Según Fabrizio Romano, el Bayern de Múnich pagará 55 millones de euros por Saibari. El jugador ya pasó las pruebas médicas en Estados Unidos y se unirá al equipo tras el Mundial. Firmará hasta 2031. Formado en el Racing Genk, se unió al PSV Eindhoven en 2020 y, desde entonces, ha jugado 142 partidos, marcado 42 goles y ganado 3 Eredivisies, 2 Copas de Holanda y 3 Supercopas. La pasada campaña marcó 19 goles y dio 9 asistencias en 36 partidos, lo que le valió el premio al mejor jugador de la Eredivisie.
YA SE HAN GASTADO 110 MILLONES
Saibari será el segundo fichaje del Bayern Múnich tras cerrar el acuerdo con el Eintracht Fráncfort por el lateral izquierdo Nathaniel Brown, quien disputa el Mundial con Alemania. El campeón de la última Bundesliga ha pagado 55 millones por el lateral nacido en 2003, elevando a 110 millones su gasto en estas primeras semanas de verano.