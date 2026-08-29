El entrenador Kompany elogió la serenidad y el espíritu de lucha de su equipo para resistir la presión física inicial antes de destrozar la defensa rival.

Compartiendo sus reflexiones posteriores al partido en la web oficial del Bayern, Kompany dijo: "No se trata solo de cómo empezamos. Intentaremos seguir con lo que hemos venido haciendo en los últimos años, jugar con mucha energía, empeño y, obviamente, marcar siempre goles. Los chicos lo demostraron de nuevo hoy. Es solo un partido y solo tres puntos. Todos empezamos desde cero. Aún no hemos ganado nada. El hambre tiene que ser como en el primer día.

"Fue realmente duro al principio, pero eso es normal. El Stuttgart es físicamente fuerte, pero mantuvimos la calma y nuestras ocasiones fueron mejorando. Creo que al final merecimos ganar, pero no fue fácil. Siempre lo dimos todo, buscamos atacar la espalda y nos apoyamos unos a otros. Eso marcó la diferencia al final."