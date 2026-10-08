La promesa nacida en Estados Unidos saltó al primer plano cuando Vincent Kompany se enfrentó a una escasez de porteros sin precedentes en marzo de 2026. Con Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig y Leon Klanac, todos lesionados, el guardameta, que entonces tenía 16 años, se ganó de forma sorprendente un sitio en el banquillo ante el Atalanta en la Champions League. Su inclusión requirió una autorización de urgencia de sus padres y un permiso para trabajar de noche, culminando un rápido ascenso para un adolescente que había trabajado como recogepelotas en el Allianz Arena apenas dos años antes.