El Barcelona ha vuelto a quedarse frustrado después de que el Manchester City rechazara la segunda oferta del club por el internacional español Rodri. El Barça regresó a la mesa de negociación con una propuesta mejorada de aproximadamente 60 millones de euros, según The Times, en un intento por reducir la diferencia después de que su propuesta inicial de 45 millones de euros más 15 millones en variables fuera recibida con burla por la cúpula del Etihad.

Se entiende que el conjunto del Etihad se mantiene firme y pide un paquete total de 70 millones de libras, lo que equivale aproximadamente a 81 millones de euros, además de más bonus ligados al rendimiento. Aunque al jugador le quedan los últimos 12 meses de su actual contrato, el City no está tratando la situación como un motivo para conceder una rebaja.



