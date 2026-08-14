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¡El Barcelona vuelve a recibir un no! El Manchester City rechaza la segunda oferta blaugrana por Rodri y se mantiene firme en su valoración para un traspaso
El City se mantiene firme ante el acercamiento del Barcelona
El Barcelona ha vuelto a quedarse frustrado después de que el Manchester City rechazara la segunda oferta del club por el internacional español Rodri. El Barça regresó a la mesa de negociación con una propuesta mejorada de aproximadamente 60 millones de euros, según The Times, en un intento por reducir la diferencia después de que su propuesta inicial de 45 millones de euros más 15 millones en variables fuera recibida con burla por la cúpula del Etihad.
Se entiende que el conjunto del Etihad se mantiene firme y pide un paquete total de 70 millones de libras, lo que equivale aproximadamente a 81 millones de euros, además de más bonus ligados al rendimiento. Aunque al jugador le quedan los últimos 12 meses de su actual contrato, el City no está tratando la situación como un motivo para conceder una rebaja.
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La intervención de Flick alimenta el deseo de Rodri
A pesar del punto muerto entre los dos clubes, el Barcelona sigue siendo optimista por la propia postura del jugador respecto al traspaso. La operación se aceleró rápidamente tras una intervención directa de Hansi Flick, y los informes sugieren que el técnico alemán mantuvo una conversación telefónica con el centrocampista para explicarle su proyecto. Ese gesto personal parece haber surtido efecto, ya que, según se informa, el jugador ha dado su aprobación definitiva al movimiento, después de haber albergado anteriormente dudas por el interés del Real Madrid.
De hecho, el representante del centrocampista se ha mostrado claro sobre el deseo de su cliente de ir al Barcelona, confirmando que la decisión ya ha sido comunicada a los dirigentes del Bernabéu. En declaraciones a la emisora española El Larguero, el agente de Rodri, Pablo Barquero, afirmó: "Por respeto al Madrid, ya que han sido ejemplares, Rodri les informó de que su decisión es fichar por el Barça".
En busca de un sucesor táctico
La urgencia que hay detrás de la firme postura financiera del City puede estar relacionada con la dificultad de encontrar un sustituto adecuado para un jugador que ha definido su centro del campo durante años. El técnico del Manchester City, Enzo Maresca, ha puesto sus miras en Enzo Fernandez como su principal objetivo para suceder al español.
Sin embargo, sacar a Fernandez de Stamford Bridge sería una operación aún más cara que la persecución de Rodri por parte del Barcelona. Chelsea tiene actualmente al ganador del Mundial de 2022 con contrato hasta 2032 y, según se informa, ha pedido 120 millones de libras por el argentino.
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¿Qué pasa ahora en la saga?
No se espera que el interés del Barcelona se disipe pese a este último contratiempo, ya que el club considera que incorporar a un nuevo jefe del centro del campo es una necesidad innegociable de cara a la próxima temporada. La urgencia ha aumentado por los continuos problemas físicos de Frenkie de Jong, que podría necesitar cirugía por una lesión persistente.
Con el mercado de fichajes entrando en una fase crítica, la pelota vuelve a estar claramente en el tejado del Barcelona. El City ha dejado claro que está dispuesto a ponerse duro en la negociación y, aunque en el pasado rara vez se ha interpuesto en el camino de jugadores que desean marcharse, no está dispuesto a dejar salir al español por menos de su valoración concreta.
Ahora el Barcelona debe encontrar la forma de cerrar esa brecha o arriesgarse a perder a su objetivo prioritario. El deseo del jugador de jugar en el Spotify Camp Nou es la baza más fuerte que tiene, pero sin un aumento significativo de los fondos, la operación sigue en peligro
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