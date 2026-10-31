Todo fue fácil para el Barcelona, que dejó atrás las derrotas ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid con una victoria sobre el Alavés. El equipo de Flick arrolló al conjunto vasco por 6-1 y dejó sentenciado el partido en la primera parte. Raphinha abrió el marcador en el minuto 8 con una asistencia de Fermín López. En el 23, el propio Fermín marcó el 2-0 tras un pase de Lamine Yamal. En el 41, Raphinha firmó su doblete, de nuevo asistido por Fermín, y en el tiempo añadido de la primera parte Lamine Yamal marcó el 4-0 con una asistencia de Cancelo. En la segunda parte, el talento español también anotó el 5-0 en el minuto 64, tras un pase de Gabriel Jesus, y en el 81 Gordon firmó el 6-0 con una asistencia de Rodri. El Alavés marcó el gol del honor en el minuto 84 por medio de Díaz
El Barcelona, todo un espectáculo: 6-1 al Alavés y líder de la clasificación. El equipo de Flick suma 46 goles en 11 partidos
DAZN
✅ Te permite ver la liga española de forma totalmente digital, sin obligarte a contratar costosos paquetes de internet o líneas móviles.
✅ Emite 5 partidos en 35 de las 38 jornadas, asegurando siempre que en su selección semanal haya un encuentro del Real Madrid o del FC Barcelona.
✅ Su aplicación incluye funcionalidades modernas como la "FanZone" para chatear y participar en encuestas en directo, además de estadísticas en tiempo real durante el partido.
Orange TV
✅ Es el único operador de telecomunicaciones, aparte de Movistar, que ha llegado a un acuerdo para emitir el 100% de los partidos de LaLiga cada fin de semana.
✅ Sus tarifas de fútbol no solo incluyen la liga nacional, sino que siempre integran la UEFA Champions League y la Europa League sin coste adicional.
✅ Proporciona un decodificador 4K basado en Android TV, lo que te permite instalar otras aplicaciones de streaming y centralizar todo tu entretenimiento en la televisión.
Movistar
✅ Ofrece todos los partidos de la temporada (emite 5 encuentros exclusivos por jornada en sus propios canales y los otros 5 integrando la señal de DAZN directamente en su decodificador).
✅ Es el único operador que tiene los derechos exclusivos absolutos de 3 jornadas completas por temporada en las que DAZN no emite ningún partido.
✅ Permite agrupar en una sola factura y decodificador LaLiga, la Champions League, la Premier League y el resto de servicios de telecomunicaciones del hogar.
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RÉCORD DE GOLES
El Barcelona vuelve así a lo más alto de la Liga con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid y seis sobre el Real Madrid. Impresionante la cifra de goles marcados: nada menos que 46 en 11 partidos, una auténtica máquina de hacer goles.
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