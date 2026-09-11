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«¡El Barcelona te hace quedar mal!»: Cesc Fàbregas elogia al «aterrador» equipo de Hansi Flick antes del reencuentro en la Champions League con el Como
Fàbregas, asombrado por el dominio del Barcelona
Flick ha transformado al Barcelona en una máquina implacable, y pocos están más cualificados para juzgar su progreso que el excentrocampista Cesc Fàbregas. El actual entrenador del Como ha seguido de cerca la trayectoria de su antiguo club, especialmente después de su contundente demolición por 5-1 del Feyenoord en la Champions League.
Hablando después de la propia demolición del Como del RB Leipzig, el ganador de la Copa del Mundo expresó su genuina admiración por el nivel que se está marcando en Cataluña. «Vi ayer el partido del Barça y puedo deciros que el Feyenoord es un muy buen equipo, pero la cuestión es que el Barça te hace parecer malo porque encuentra una salida a cada situación en todo momento», explicó Fàbregas.
- Getty Images Sport
Flexibilidad táctica con Flick
Lo que más impresionó a Fabregas fue la enorme variedad de soluciones que encuentra el Barcelona sobre el campo, independientemente de cómo intente el rival frenarlo. Ya sea ante un bloque bajo o una presión agresiva, el conjunto azulgrana parece tener respuesta para todo. Fabregas señaló que incluso las marcas individuales sobre hombres clave no logran alterar el funcionamiento del equipo, ya que la inteligencia colectiva de la plantilla le permite sortear con facilidad los puntos de presión.
«Puedes marcarles al hombre, como intentaron con Rodri o Pedri, pero encuentran soluciones desde todos los ángulos. Juegue quien juegue, tienen un nivel altísimo. Da miedo: el nivel al que están jugando ahora mismo da miedo», añadió. Esta profundidad y capacidad de adaptación se han convertido en señas de identidad de la era Flick, con el técnico alemán logrando extraer un rendimiento de élite tanto de estrellas veteranas como de los talentos emergentes de La Masia.
Como, preparándose para la élite
Fàbregas está disfrutando actualmente de su propio éxito en el banquillo, después de haber guiado al Como a una impresionante victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig en su debut en la Liga de Campeones. Sin embargo, el español no se hace ilusiones sobre el salto de calidad necesario para competir con los mejores.
«En el fútbol de hoy, tienes que estar preparado para cualquier cosa. Para ser un equipo completo, tienes que destacar en muchas facetas», comentó la exestrella de Arsenal y Chelsea. «Hay mini partidos dentro de los partidos y tienes que saber cómo manejar ciertas situaciones, especialmente a estos niveles.
«Hay partidos que puedes ganar jugando de la misma manera durante todo el encuentro, y hay otros en los que tienes que saber gestionar determinados momentos, especialmente a estos niveles a los que no estamos acostumbrados».
- AFP
Un reencuentro en enero en el Camp Nou
La lección táctica que está dando actualmente Flick será puesta a prueba ante el equipo de Fabregas más adelante esta temporada. Está previsto que el Barcelona reciba al Como en el Camp Nou el 27 de enero, en la última jornada de la fase de liga de la Champions League.
Aunque el Como ha demostrado con su inicio arrollador que merece estar en el gran escenario, medirse al Barcelona en su estado de forma actual representa un nivel de dificultad diferente. El respeto que Fabregas siente por su antiguo club es evidente, pero tendrá la tarea de encontrar la manera de frenar el impulso «aterrador» que tan claramente ha identificado.
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