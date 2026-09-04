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Yosua Arya

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El Barcelona supera la barrera de los 1.000 millones de euros mientras la directiva anuncia unos resultados financieros récord para la temporada 2025-26

Barcelona
Primera División

El Barcelona ha anunciado unos resultados financieros récord para la temporada 2025-26, al superar por primera vez en su ilustre historia la barrera de los 1.000 millones de euros de ingresos. El gigante catalán presentará estas cifras históricas en una Asamblea General Ordinaria virtual el 19 de septiembre, lo que subraya su continua recuperación financiera.

  • El Barcelona anuncia una Asamblea General histórica

    La Junta Directiva del Barcelona ha programado oficialmente una Asamblea General Ordinaria de socios para el sábado 19 de septiembre. La reunión virtual, que se emitirá desde el Auditori 1899 dentro de las instalaciones del Spotify Camp Nou, detallará los resultados financieros del club y los principales logros institucionales a lo largo del ejercicio 2025-26.

    La junta cerró estos preparativos durante una reunión ordinaria celebrada el 3 de septiembre. Las notificaciones oficiales con el orden del día completo se distribuirán con prontitud, y el club se ha comprometido a proporcionar a los socios datos financieros exhaustivos en los próximos días para garantizar una transparencia total.

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    Superar la barrera de los mil millones de euros

    El aspecto más destacado, sin discusión, de la revisión financiera del Barça de 2025-26 es una explosión sin precedentes en los ingresos del club. Por primera vez en su ilustre historia, el gigante catalán ha logrado superar con éxito la barrera de los 1.000 millones de euros de ingresos en una sola temporada.

    Este volumen de negocio récord garantiza que el Barcelona presentará resultados ordinarios positivos por tercer año consecutivo. En su comunicado oficial, el club subrayó que este hito cumple su objetivo, proclamado desde hace tiempo, de «estabilidad financiera», y supone un triunfo operativo monumental en medio de un periodo de transición muy complejo para la institución.

    «La reunión de hoy tenía como objetivo presentar las cuentas anuales de la temporada 25/26, que muestran resultados ordinarios positivos por tercera temporada consecutiva, cumpliendo así el objetivo de estabilidad financiera en una temporada marcada por importantes consideraciones operativas y de capacidad», se leía en el comunicado oficial del club.

  • Desafiando las estrictas limitaciones de aforo del estadio

    De forma sorprendente, el Barcelona alcanzó estas vertiginosas cotas financieras mientras sorteaba graves limitaciones operativas en lo referente a la asistencia en los días de partido. Durante el primer semestre, el primer equipo se vio obligado a repartir sus partidos como local entre el Estadi Johan Cruyff y el Estadi Olímpic para dar cabida a las obras que seguían en marcha.

    Incluso después de regresar al Camp Nou, la asistencia quedó estrictamente limitada a un aforo de 42.000 espectadores. Sin embargo, el club confirmó con orgullo que su presupuesto anual seguía prácticamente cumplido, a pesar de que las proyecciones originales dependían en gran medida de un estadio con capacidad para 60.000 personas desde el mismo inicio de la campaña.

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    En el Camp Nou le espera un futuro lucrativo

    Estos sólidos resultados financieros ponen de relieve de forma contundente el enorme potencial de ingresos del Camp Nou una vez que la instalación esté plenamente operativa. Cuando concluyan las obras, se espera que el estadio actúe como un motor financiero sin precedentes, alejando aún más al club de sus recientes dificultades económicas.

    Más allá de los ingresos por día de partido, las cifras récord del Barcelona se vieron impulsadas en gran medida por un aumento sostenido de lucrativos acuerdos de patrocinio. Además, el club informó de una facturación récord por las ventas de merchandising oficial a través de su empresa subsidiaria, BLM, lo que garantiza que la directiva blaugrana llegue a la asamblea del 19 de septiembre en una posición increíblemente sólida.

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