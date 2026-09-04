El Barcelona supera la barrera de los 1.000 millones de euros mientras la directiva anuncia unos resultados financieros récord para la temporada 2025-26

El aspecto más destacado, sin discusión, de la revisión financiera del Barça de 2025-26 es una explosión sin precedentes en los ingresos del club. Por primera vez en su ilustre historia, el gigante catalán ha logrado superar con éxito la barrera de los 1.000 millones de euros de ingresos en una sola temporada.

Este volumen de negocio récord garantiza que el Barcelona presentará resultados ordinarios positivos por tercer año consecutivo. En su comunicado oficial, el club subrayó que este hito cumple su objetivo, proclamado desde hace tiempo, de «estabilidad financiera», y supone un triunfo operativo monumental en medio de un periodo de transición muy complejo para la institución.

«La reunión de hoy tenía como objetivo presentar las cuentas anuales de la temporada 25/26, que muestran resultados ordinarios positivos por tercera temporada consecutiva, cumpliendo así el objetivo de estabilidad financiera en una temporada marcada por importantes consideraciones operativas y de capacidad», se leía en el comunicado oficial del club.