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El Barcelona sufre un duro revés por las lesiones de cara a la recta final de la temporada, tras la baja de Raphinha de la selección brasileña
Alerta roja para la Seleção
La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha confirmado oficialmente que Raphinha no podrá seguir con la selección nacional tras las molestias que sufrió en el último partido. El seleccionador Carlo Ancelotti se ha visto obligado a descartar al extremo después de que las pruebas de diagnóstico por imagen confirmaran la existencia de una lesión física.
En un comunicado oficial, la federación explicó la situación: «Los jugadores Raphinha y Wesley fueron retirados de la convocatoria este viernes por el seleccionador Ancelotti. Ambos sintieron dolor en la parte posterior del muslo derecho durante el partido contra Francia». La nota añadía que «el viernes, los jugadores se sometieron a pruebas que confirmaron lesiones musculares. Los jugadores quedan liberados para continuar con su tratamiento. No se convocará a ningún otro jugador para sustituirlos».
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Un revés en el peor momento posible
Raphinha fue titular en la alineación de Ancelotti para el partido contra Francia en Boston, pero su participación se vio truncada. Aunque en un principio se informó de que se trataba de una molestia leve, el Barcelona emitió un comunicado oficial en el que confirmaba la gravedad de la lesión: «Raphinha sufre una lesión en el tendón de la corva derecho, tal y como han confirmado las pruebas médicas realizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tras las molestias que experimentó durante el partido entre Brasil y Francia disputado el jueves en Boston. El jugador regresa a Barcelona para comenzar el tratamiento adecuado. El tiempo de recuperación estimado es de cinco semanas».
Un calendario agotador para el Barcelona
En el Spotify Camp Nou habrá gran preocupación, dadas las exigencias del calendario inmediato. Los blaugranas tienen por delante enfrentamientos decisivos, y ya se ha confirmado que Raphinha se perderá los próximos partidos contra el Atlético de Madrid, los dos partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones y el derbi catalán contra el Espanyol. Con el equipo jugándose el todo por el todo en varias competiciones, perder a un futbolista con el talento y el liderazgo del brasileño en esta fase supone un duro golpe para los planes del entrenador Hansi Flick.
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En cuanto al historial médico
No es la primera vez que el extremo de 29 años sufre problemas en esa zona concreta durante la presente temporada. Raphinha ya sufrió una lesión en el tendón de la corva derecho a finales de septiembre que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante dos meses, y varias recaídas complicaron su recuperación.