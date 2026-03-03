Getty Images Sport
El Barcelona sufre otro revés por lesión, ya que Jules Koundé se retira temprano contra el Atlético de Madrid, mientras se calienta la lucha por el título de La Liga
Golpe por lesión: Koundé se ve obligado a abandonar el partido contra el Atlético
El Barcelona entró en el partido de alto riesgo en el Camp Nou buscando una remontada histórica contra el Atlético de Madrid, tras sufrir una dura derrota por 4-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, su misión se volvió aún más difícil cuando se produjo el incidente poco después de una recuperación defensiva en el flanco derecho. Koundé cayó inmediatamente al césped, agarrándose la pantorrilla derecha con una mirada de evidente frustración. Flick, consciente de la gravedad de la situación, no perdió tiempo en llamar a Alejandro Balde para que entrara en calentamiento. El equipo médico del club, dirigido por el doctor Ricard Pruna, atendió rápidamente al exjugador del Sevilla en el terreno de juego, pero el veredicto fue inmediato: Koundé no estaba en condiciones de continuar la batalla.
Reorganización defensiva para Hansi Flick
La repentina pérdida de Koundé obligó a Flick a realizar un reajuste táctico inmediato. Tras comenzar la noche con Joao Cancelo en el lateral izquierdo de la defensa de cuatro, el técnico alemán desplazó al internacional portugués a su posición más natural, el lateral derecho, para cubrir el hueco dejado por Koundé. Balde entró en juego para ocupar el lateral izquierdo, una jugada que proporciona más amplitud natural, pero que carece de la solidez defensiva que ofrece Koundé en la transición. Antes incluso de que el partido comenzara a cobrar ritmo, los comentarios previos al partido del entrenador sobre la disciplina táctica se vieron sometidos a la prueba definitiva. El departamento médico realizará ahora una serie de pruebas para determinar el alcance exacto de la lesión en la pantorrilla de Koundé, pero los primeros indicios sugieren que podría pasar una temporada en la enfermería junto a otras estrellas del primer equipo.
La creciente lista de lesionados del Barcelona
Koundé se une a una abarrotada enfermería en el Barcelona, lo que empieza a parecer un gran obstáculo en su lucha por los títulos. El gigante catalán ya no contaba con Eric García, sancionado para el partido contra el Atlético, mientras que Gavi y Andreas Christensen siguen de baja por lesiones de larga duración. Flick también está lidiando con la ausencia del centrocampista Frenkie de Jong y del emblemático delantero Robert Lewandowski. El delantero polaco está a punto de regresar, aunque se verá obligado a llevar una máscara protectora si juega contra el Athletic Club este fin de semana, tras sufrir una fractura facial contra el Villarreal.
La acumulación de lesiones en posiciones clave está ejerciendo una enorme presión sobre la profundidad de la plantilla del Barcelona. Con partidos cruciales en La Liga y Europa que se suceden a un ritmo vertiginoso, Flick estará desesperado por recibir noticias positivas sobre el calendario de recuperación de Koundé. Por ahora, la atención sigue centrada en el terreno de juego, donde una defensa improvisada debe mantenerse firme ante uno de los ataques más letales de la liga. A medida que se calienta la lucha por el título, estos contratiempos físicos individuales comienzan a parecer una narrativa determinante de la campaña del Barcelona, poniendo a prueba la resistencia de un club decidido a volver a la cima del fútbol.
¿Qué le depara el futuro al Barcelona?
Tras concluir su encuentro de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el Barcelona busca aprovechar la oportunidad de oro que le ha brindado su rival, el Real Madrid, tras el reciente tropiezo de este último contra el Getafe. El Blaugrana viajará para enfrentarse al Athletic Club este sábado en La Liga, con el objetivo de consolidar su dominio en la lucha por el título. El Barcelona se encuentra actualmente en lo más alto de la tabla con 64 puntos, con una ventaja crucial de cuatro puntos sobre el Real Madrid, y los hombres de Flick están decididos a mantener esta ventaja ahora que la temporada entra en su recta final.
