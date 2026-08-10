El Barcelona está dispuesto a ponerse duro con el PSG por el futuro de Torres, ya que el gigante catalán exige un mínimo de 65 millones de euros para autorizar una venta, según SPORT. Aunque el Barça se mostró inicialmente reacio a dejar salir al versátil atacante antes de asegurarse un sustituto, el deseo explícito del jugador de marcharse ha obligado a un cambio de postura en el Camp Nou.

El aumento de su valoración se atribuye en gran medida a la contribución decisiva de Torres con España, donde marcó el gol de la victoria en la final del Mundial contra Argentina. Los dirigentes en Cataluña consideran que un jugador de su calibre y con su reputación en los momentos decisivos debe alcanzar una cifra que permita al club reinvertir en su delantera.



