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El Barcelona se prepara para fichar a Cristian Romero mientras el Tottenham fija su precio
La situación del Tottenham podría influir en el fichaje de Romero
El Barcelona busca refuerzos defensivos y ha intensificado su interés por el central del Tottenham Romero, convertido por el director deportivo Deco en prioridad tras descartar a Alessandro Bastoni.
El club, que prioriza el ataque y el futuro de Marcus Rashford, no quiere gastar mucho en un defensa, aunque el cuerpo técnico ha autorizado el fichaje si el precio es asumible.
La delicada situación liguera del Tottenham podría favorecer las negociaciones: si los Spurs pierden ante el Everton y descienden, el valor de Romero podría bajar. El Barça cree que el defensa quiere marcharse, sea cual sea el desenlace.
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El Barcelona no está dispuesto a aceptar la valoración actual
El informe señala que el Barça espera que Romero deje el Tottenham este verano, aunque su precio puede variar mucho si el equipo londinense desciende. Ahora piden al menos 60 millones de euros si se mantienen en la Premier. El club catalán no quiere pagar esa cifra y confía en que la voluntad del jugador de marcharse rebaje el coste, incluso si debe incluir a un futbolista a cambio.
Las tensiones en el Tottenham dan alas al Barça
Se informa que la relación de Romero con el Tottenham es tensa. El defensa se recupera de una lesión de rodilla en Argentina, en las instalaciones de su exclub Belgrano, en vez de quedarse en Inglaterra durante la lucha por el descenso de los Spurs. Esto habría frustrado a parte de la afición y avivado los rumores sobre su futuro.
El Barça ve en su liderazgo y estilo agresivo un encaje perfecto para el sistema de Hansi Flick, aunque también estudia alternativas como el defensa de la Roma Evan Ndicka y opciones más económicas en la Liga Profesional de Arabia Saudí.
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El Barça espera a que cambien las condiciones del mercado
El Barcelona priorizará los fichajes ofensivos antes de invertir en defensa. Así, la posible llegada de Romero dependerá de la posición final del Tottenham en la liga y de que el club inglés rebaje sus exigencias. El Atlético de Madrid también sigue al defensa, por lo que el Barça podría tener competencia si el jugador queda disponible más adelante en el mercado de verano.