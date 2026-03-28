El Barcelona se muestra reacio a fichar a la prometedora estrella española, ya que la mitad de la cláusula de rescisión de 40 millones de euros iría a parar al Real Madrid

Muñoz se ha convertido en el hombre del momento tras su espectacular irrupción en la selección española. El delantero del Osasuna tuvo un debut de ensueño con La Roja, al marcar en sus primeros minutos sobre el terreno de juego en el amistoso contra Serbia del viernes y confirmar así el enorme revuelo que ha suscitado su evolución en La Liga.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, no dudó en elogiar la integración del joven en la selección absoluta.

«Víctor Muñoz es muy humilde. Sabe que acaba de llegar y que tiene que trabajar», dijo De la Fuente. «Ha hecho un gran partido, con detalles que todos hemos visto. Se ha integrado muy bien en el grupo y eso es vital para nosotros».



