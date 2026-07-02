El Barcelona se libera por fin de las restricciones en el mercado de fichajes tras la supresión de las estrictas limitaciones de gasto en La Liga

Laporta rompió su silencio esta semana sobre el interés del Barcelona por Álvarez y afirmó que el argentino quiere fichar por el Spotify Camp Nou. Declaró: «Respetamos al Atlético. Los tuits se publicaron antes de que Julián dijera que quería jugar en un gran equipo; no mencionó al Barça. Algunos lo interpretaron así y otros no. No lo forzamos; fue el jugador. Ya lo seguíamos antes de que fichara por el City. Entonces no pudimos pagarlo. Hicimos una oferta de club a club.

El Barça puede asumir la operación con lógica deportiva y económica; marcamos nosotros las reglas del mercado. He hablado con el Atlético y les he dejado claro lo que queremos. Deco presentó una oferta. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo y lo hicimos con respeto al club madrileño. Me dijeron que no tenían intención de vender porque no teníamos alternativas. Mantendremos la oferta el tiempo que sea necesario; no estaremos a su merced. Si quieren cerrar el traspaso, estaremos encantados. La oferta no es indefinida».