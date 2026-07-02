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El Barcelona se libera por fin de las restricciones en el mercado de fichajes tras la supresión de las estrictas limitaciones de gasto en La Liga
Un gran impulso para el Barça
Tras un agotador periodo de austeridad financiera, los blaugranas han recuperado la norma estándar de fichajes 1:1, lo que les permite actuar con normalidad en el mercado, según informa *Marca*.
Aunque el presidente de La Liga, Javier Tebas, y el del Barcelona, Joan Laporta, evitaron triunfalismos en la toma de posesión del miércoles, ambos saben que la realidad deportiva del club ha cambiado. Este paso alivia a una junta que ha realizado duras maniobras económicas para equilibrar las cuentas.
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Libertad financiera en el mercado de fichajes
El cambio permite al Barcelona destinar la totalidad de los ingresos por traspasos a nuevos fichajes. Antes solo podía reinvertir una parte. Ahora puede destinar la totalidad de esos ingresos a nuevos fichajes: los 11 millones de euros por Ansu Fati, los 3 millones de euros por Iñaki Peña y, en caso de producirse, los 30 millones de euros por Marc Casadó.
Además, el recorte de la masa salarial —ya por encima de 58 millones con las salidas de los jugadores mejor pagados— podría crecer con las posibles marchas de Marc-André ter Stegen y Casadó. Esta mayor flexibilidad ya facilitó la llegada de Anthony Gordon y mantiene vivo el interés por Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.
Los problemas con el registro son cosa del pasado
Más allá de poder fichar, la regla 1:1 aporta libertad en las inscripciones. Antes, los seguidores sufrían hasta el final del mercado por la incertidumbre de inscripciones como las de Dani Olmo o Pau Víctor. Ahora, los trámites con La Liga serán más sencillos. Con esta norma, el Barça tiene el respaldo administrativo para perseguir sus objetivos deportivos.
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Laporta se pronuncia sobre Álvarez
Laporta rompió su silencio esta semana sobre el interés del Barcelona por Álvarez y afirmó que el argentino quiere fichar por el Spotify Camp Nou. Declaró: «Respetamos al Atlético. Los tuits se publicaron antes de que Julián dijera que quería jugar en un gran equipo; no mencionó al Barça. Algunos lo interpretaron así y otros no. No lo forzamos; fue el jugador. Ya lo seguíamos antes de que fichara por el City. Entonces no pudimos pagarlo. Hicimos una oferta de club a club.
El Barça puede asumir la operación con lógica deportiva y económica; marcamos nosotros las reglas del mercado. He hablado con el Atlético y les he dejado claro lo que queremos. Deco presentó una oferta. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo y lo hicimos con respeto al club madrileño. Me dijeron que no tenían intención de vender porque no teníamos alternativas. Mantendremos la oferta el tiempo que sea necesario; no estaremos a su merced. Si quieren cerrar el traspaso, estaremos encantados. La oferta no es indefinida».