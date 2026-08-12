El Barcelona se interesa por el defensa del Tottenham Pedro Porro en medio del interés del Arsenal por Jules Kounde

El Barcelona ha realizado una aproximación formal para fichar al lateral derecho del Tottenham Porro, según informan varios medios en España (vía Metro). El gigante catalán está preparando activamente la posible salida de su actual defensor, Kounde. Porro disfrutó recientemente de un verano fenomenal en el panorama internacional. El jugador de 26 años fue titular en todos los partidos menos uno cuando España logró un glorioso triunfo en el Mundial de Norteamérica.

Ha pasado cuatro impresionantes temporadas en la Premier League desde que llegó inicialmente cedido al Tottenham procedente del Sporting CP en enero de 2023. Sus actuaciones consistentes en Londres han llamado ahora la atención de uno de los pesos pesados de LaLiga.