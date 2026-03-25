El Barcelona se interesa por Bastoni, del Inter: primeros contactos con el jugador

Para Alessandro Bastoni, el partido entre el Inter y la Juventus podría marcar un antes y un después.





La simulación contra Kalulu y la posterior celebración ante la tarjeta roja que el árbitro mostró al jugador bianconero han cambiado la percepción que se tiene del defensa nacido en 1999, que desde ese momento ha sido abucheado en todos los estadios italianos excepto en San Siro.





Es innegable que, en este momento, el ambiente en torno a Bastoni es muy particular y quién sabe si, por primera vez, él también empieza a dudar. En el pasado, ninguna oferta le hizo vacilar; ante la posibilidad de marcharse de Milán, Bastoni siempre ha dicho «no, gracias». Nunca ha querido ni siquiera escuchar ofertas que pudieran interesarle, decididamente más ventajosas que los contratos firmados con el Inter.





Ahora, sin embargo, la situación empieza a cambiar; a su alrededor hay más veneno que alegría y, tras tantos años, también empieza a afianzarse una sensación de satisfacción y de rutina.