El Barcelona se fija en un nuevo portero, pero el rompecabezas de Marc-André ter Stegen sigue sin resolverse

Los problemas físicos de Ter Stegen han limitado considerablemente su tiempo de juego, ya que esta temporada solo ha disputado tres partidos y 270 minutos entre La Liga y la Copa del Rey. Tras recuperarse de una operación de espalda, se quedó en el banquillo antes de marcharse cedido al Girona en enero. Jugó dos partidos de liga con su nuevo club, pero sufrió una lesión en el tendón de la corva que lo dejó fuera de juego durante otros siete encuentros. En consecuencia, sus perspectivas de convocatoria con la selección se desvanecen a medida que se acerca el Mundial.

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, declaró: «Por respeto hacia él, no lo descarto por completo, pero las posibilidades siguen siendo muy, muy, muy escasas porque hay que tener en cuenta su situación general».

Nagelsmann añadió: «Tiene que intensificar su rehabilitación. Lo está haciendo bastante bien y ya no tiene mucho dolor, solo un poco, pero lleva tiempo. Ya no tiene 21 años y lleva algunos partidos a sus espaldas; solo tenemos que ver cómo evoluciona».