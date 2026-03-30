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El Barcelona se fija en un nuevo portero, pero el rompecabezas de Marc-André ter Stegen sigue sin resolverse
En busca de un nuevo número uno
Según AS, el Barcelona ha comenzado a trazar planes para una importante reorganización en la portería, en la que García se perfila como el único titular seguro de cara al futuro. Mientras Deco rastrea el mercado, el guardameta de la Real Sociedad, Remiro, ha surgido como un nuevo objetivo. El club vasco lo ha vinculado hasta 2027, lo que dificulta su fichaje este verano debido a su elevada valoración. No obstante, el informe afirma que el portero está interesado en fichar por el Spotify Camp Nou y que su agente ha estado en contacto con Deco. Aunque un traspaso en 2027 parece más lógico, las conversaciones preliminares indican que el club se está preparando para una nueva era.
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Resolver el dilema de los veteranos
El asunto más complejo al que se enfrenta el entrenador Hansi Flick tiene que ver con Ter Stegen. El veterano, cedido actualmente al Girona hasta el final de la temporada, ha visto cómo su reinado de una década como titular indiscutible llegaba a su fin. A pesar de tener contrato hasta 2028, la directiva ha decidido que su etapa en la máxima categoría ha concluido. Sin embargo, encontrar una salida definitiva para un portero con un historial de problemas físicos está resultando complicado. Históricamente le ha costado aceptar ser suplente, y es famoso el ultimátum que lanzó en 2016 para ser titular por delante de Claudio Bravo. No obstante, las relaciones se han distendido desde los roces del verano pasado, y el Barcelona espera que llegue una oferta por él si se niega a aceptar un papel secundario.
Las esperanzas en el Mundial se desvanecen y las lesiones se acumulan
Los problemas físicos de Ter Stegen han limitado considerablemente su tiempo de juego, ya que esta temporada solo ha disputado tres partidos y 270 minutos entre La Liga y la Copa del Rey. Tras recuperarse de una operación de espalda, se quedó en el banquillo antes de marcharse cedido al Girona en enero. Jugó dos partidos de liga con su nuevo club, pero sufrió una lesión en el tendón de la corva que lo dejó fuera de juego durante otros siete encuentros. En consecuencia, sus perspectivas de convocatoria con la selección se desvanecen a medida que se acerca el Mundial.
El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, declaró: «Por respeto hacia él, no lo descarto por completo, pero las posibilidades siguen siendo muy, muy, muy escasas porque hay que tener en cuenta su situación general».
Nagelsmann añadió: «Tiene que intensificar su rehabilitación. Lo está haciendo bastante bien y ya no tiene mucho dolor, solo un poco, pero lleva tiempo. Ya no tiene 21 años y lleva algunos partidos a sus espaldas; solo tenemos que ver cómo evoluciona».
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Evaluación de las opciones de emergencia y la juventud
Más allá de la situación del alemán, el Barcelona cuenta con una cláusula de rescisión específica que le permite rescindir el contrato de Szczesny a cambio de una indemnización fija de aproximadamente 2 millones de euros. Si se queda, el jugador de 36 años sería un suplente de confianza. Mientras tanto, Deco está siguiendo de cerca a prometedores talentos de la cantera, como el internacional sub-21 de Estados Unidos Diego Kochen. Tras pasar dos temporadas compaginando sus funciones entre el primer equipo y el filial, se espera que el joven aspire pronto a un puesto en el primer equipo. Además, Iñaki Peña está actualmente en el Elche hasta 2029, aunque se espera que el club lo venda para recaudar fondos antes de que comience la nueva temporada.