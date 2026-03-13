Getty Images Sport
El Barcelona se fija en la estrella del Chelsea Pedro Neto, ya que el equipo de La Liga espera sacar partido de su relación con el agente Jorge Mendes
Los gigantes catalanes buscan profundidad en ataque
A pesar de contar con dos de los extremos más en forma de Europa, Lamine Yamal y Raphinha, que suman un total de 34 goles en todas las competiciones esta temporada, el Barcelona está interesado en mejorar la calidad de sus bandas. Según informa Mundo Deportivo, Neto, que fichó por el Chelsea en 2024 por 60 millones de euros, se ha convertido en el candidato ideal debido a su capacidad para jugar en ambas bandas o como falso nueve. La estancia del jugador de 26 años en Londres se ha visto complicada por la feroz competencia de jugadores como Estevao, Alejandro Garnacho y Jamie Gittens. Según se informa, el director deportivo del Barça, Deco, está rastreando el mercado en busca de un jugador que pueda marcar la diferencia y aportar un alto nivel competitivo, y la trayectoria demostrada de Neto en la Premier League lo convierte en una opción destacada para la directiva blaugrana.
El factor Mendes y la agitación disciplinaria
El posible fichaje se ve respaldado por la influyente presencia de Mendes, que mantiene una excelente relación tanto con Deco como con la directiva del Barcelona. Aunque los informes técnicos sobre su rendimiento en el campo son muy positivos, Neto se ha visto recientemente en el punto de mira por motivos negativos en Inglaterra. Los árbitros acusaron recientemente al delantero de utilizar lenguaje abusivo tras una expulsión, y se vio envuelto en un acalorado enfrentamiento con un recogepelotas durante un partido contra el París Saint-Germain, aunque más tarde se disculpó regalándole su camiseta. A pesar de estos destellos de frustración, los responsables del Barcelona creen que su perfil técnico elevaría significativamente la flexibilidad táctica de Flick.
Obstáculos financieros y prioridades contrapuestas
Cualquier intento por fichar a Neto dependerá de la precaria situación financiera del Barcelona y de las estrictas normas de la Liga sobre el límite salarial. El club está barajando varios objetivos de alto perfil, entre ellos el fichaje definitivo de la estrella cedida Marcus Rashford, disponible por 30 millones de euros, y el interés que desde hace tiempo tiene por el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez. Según se informa, el contrato de Neto contiene una cláusula específica que podría facilitar su salida si expresa su deseo de afrontar un nuevo reto. Sin embargo, dado que el Chelsea probablemente exigirá un rendimiento significativo de su inversión inicial, el Barça debe sopesar si el astro portugués representa un mejor valor que sus otras opciones ofensivas.
Una primavera decisiva para el club y el jugador
Los últimos meses de la temporada servirán como una prueba definitiva tanto para Neto como para los que actualmente forman parte de la plantilla del Barça. Para el extremo, conseguir minutos de juego constantes en una delantera del Chelsea repleta de estrellas es esencial para mantener su valor de mercado y su estatus dentro de la selección portuguesa. Mientras tanto, en el Camp Nou, Rashford se enfrenta a una serie de partidos cruciales para ganarse un contrato permanente, lo que influiría directamente en el interés del club por Neto. Con la llegada del mercado de fichajes de verano, el Barcelona seguirá vigilando el historial disciplinario y la forma física de Neto mientras ultima su lista de candidatos para lo que promete ser un periodo de fichajes transformador.
