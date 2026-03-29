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El Barcelona se enfrenta a un regreso de pesadilla a Montjuïc para completar la remodelación del Spotify Camp Nou, con capacidad para 105 000 espectadores
Los hombres de Flick vuelven a la naturaleza salvaje
El Barcelona de Hansi Flick se ha mostrado imparable desde su regreso al Spotify Camp Nou el pasado noviembre, ganando todos y cada uno de los partidos en casa ante una afición renovada. El ambiente ha sido una fuerza impulsora en su carrera por el título, pero ese impulso se enfrenta a un importante obstáculo logístico en un futuro próximo. Aunque el club ha conseguido recientemente una licencia para acoger a 62 000 aficionados, el objetivo final sigue siendo una impresionante capacidad de 105 000 localidades. Sin embargo, para alcanzar ese hito, los blaugranas deberán abandonar una vez más su catedral del fútbol, con 2027 como fecha probable para una segunda salida temporal.
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Cuenta atrás para la construcción del tejado
El calendario del proyecto Espai Barca prevé que las tres gradas del nuevo estadio estén terminadas en abril de 2027. Esto supone un hito importante, pero también marca el inicio de la fase más complicada de la construcción: la instalación de la enorme cubierta del estadio. Se prevé que esta proeza de ingeniería tarde aproximadamente cuatro meses en completarse. Dado que la instalación requiere que el estadio esté completamente vacío por motivos de seguridad y de construcción, el Barcelona se verá obligado a jugar fuera del Spotify Camp Nou durante varias semanas al comienzo de la temporada 2027-28.
Estadi Johan Cruyff vs Montjuic dilemma
Joan Laporta, recientemente reelegido como presidente, ha estado sopesando las opciones del club para este traslado temporal. Uno de los planes iniciales consistía en trasladar los partidos al Estadi Johan Cruyff, con la intención de reformarlo para que cumpliera con la normativa de La Liga. Sin embargo, la realidad financiera de tal medida es desalentadora. Incluso con las reformas, el estadio del equipo filial y del equipo femenino solo tendría capacidad para unos 18 000 espectadores. Esto supondría un golpe enorme para los ingresos de los días de partido y dejaría en la estacada a decenas de miles de abonados, lo que hace que el regreso al Estadi Olímpico Lluís Companys en Montjuïc sea una alternativa mucho más lógica, aunque impopular, según AS.
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Se avecinan conversaciones con el ayuntamiento
Aunque el Estadi Olímpico no es precisamente el favorito de la afición debido a su ubicación y a la pista de atletismo, su mayor capacidad lo convierte en el principal candidato para la temporada 2027, y en Montjuïc podrían asistir más aficionados. Se espera que la decisión definitiva se formalice cuando se acerque la fecha límite de 2027. Según algunas informaciones, los responsables del club mantendrán conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona sobre un posible regreso al Estadi Olímpico.