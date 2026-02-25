El Barcelona responde con humor al anuncio de la Comisión de Árbitros de España, que admite un error del VAR en el gol de la victoria del Girona contra el líder de La Liga

El Barcelona no estaba dispuesto a dejar pasar esta admisión sin más, especialmente teniendo en cuenta lo mucho que hay en juego en la lucha por el título. A través de sus redes sociales oficiales, el club lanzó una crítica perfectamente oportuna dirigida a los estándares arbitrales en España. Después de que la RFEF aclarara que el gol fue un error, la cuenta oficial del club publicó: «Reconocer un error es un gran paso. Evitarlo es el siguiente».

El análisis del CTA sobre el incidente fue exhaustivo, citando los aspectos técnicos de las reglas del juego para explicar en qué se equivocaron los árbitros esa noche. El comité señaló: «La regla 12: Faltas y conducta antideportiva aclara que una pisada imprudente constituye una falta y una amonestación. Disputar el balón no exime a un jugador de cometer una infracción. Si un jugador pisa a un adversario con fuerza excesiva, debe ser sancionado. Según la CTA de la RFEF, el delantero del Girona elimina al defensa de la acción defensiva, por lo que la infracción debe ser sancionada con una falta y una tarjeta amarilla. El VAR debe intervenir, ya que se trata de un error claro y evidente, y aconsejar al árbitro que cambie la decisión».