El Barcelona recibe un gran impulso con el regreso de Raphinha justo a tiempo para la recta final de la Liga

Al hablar de la importancia de Raphinha para la plantilla, Flick destacó su compromiso y liderazgo, y mencionó la disponibilidad de otros jugadores, como el lesionado Lamine Yamal.

«Rapha siempre da el 100 %», explicó Flick. «Es su mentalidad, su actitud. Nos ayuda mucho, pero esta temporada le ha costado. Es importante tenerlo de vuelta. Viajará con el equipo y ya veremos qué pasa. Es el capitán. Quizá nos dé lo que necesitamos.

No sé si Andreas Christensen jugará este curso; vamos paso a paso. ‘Berni’ estará mañana con nosotros. Sobre Yamal, añadió: «Estamos en contacto. Está bien y mejora rápido. Creo que lo veremos en el Mundial. Tiene tiempo para recuperarse y volver. Eso es lo que él quiere».