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El Barcelona recibe un gran impulso con el regreso de Raphinha justo a tiempo para la recta final de la Liga
Raphinha regresa cuando el Barcelona se acerca a la fase decisiva de la temporada
El Barcelona recibe un impulso clave en la recta final de La Liga con el regreso de Raphinha, ausente todo abril por lesión. Su vuelta, en un momento decisivo, refuerza al equipo de Flick en su lucha por el título.
Su regreso aporta variantes ofensivas en la recta final. Con cinco partidos por delante, el veterano puede ser clave para mantener la ventaja sobre el Real Madrid. Además, el mediocampista Marc Bernal también recibió el alta médica para el viaje a Osasuna.
- AFP
Flick da la bienvenida a figuras clave antes del partido contra el Osasuna
Al hablar de la importancia de Raphinha para la plantilla, Flick destacó su compromiso y liderazgo, y mencionó la disponibilidad de otros jugadores, como el lesionado Lamine Yamal.
«Rapha siempre da el 100 %», explicó Flick. «Es su mentalidad, su actitud. Nos ayuda mucho, pero esta temporada le ha costado. Es importante tenerlo de vuelta. Viajará con el equipo y ya veremos qué pasa. Es el capitán. Quizá nos dé lo que necesitamos.
No sé si Andreas Christensen jugará este curso; vamos paso a paso. ‘Berni’ estará mañana con nosotros. Sobre Yamal, añadió: «Estamos en contacto. Está bien y mejora rápido. Creo que lo veremos en el Mundial. Tiene tiempo para recuperarse y volver. Eso es lo que él quiere».
El Barcelona, cauteloso ante la amenaza del Osasuna
El Barcelona visita El Sadar consciente del desafío que afronta. En su debut en la temporada 2024-25, el Osasuna le endosó allí su primera derrota como técnico azulgrana. Flick admite que aquel revés aún perdura en su memoria y asegura que su equipo llegará más sólido a la revancha.
«Recuerdo aquel día porque hicimos muchos cambios en el once inicial», admitió Flick. «Mañana no lo haremos. Ahora estamos en un buen momento. Sé que Osasuna juega bien y quiere estar en Europa la próxima temporada. Tendremos que dar lo mejor de nosotros».
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El Barcelona busca acercarse al título con una victoria en Pamplona
El Barcelona visita Pamplona sabiendo que una nueva victoria le acercaría al título de Liga. Mantener la ventaja sobre el Real Madrid es el objetivo inmediato. Los blaugranas tienen 11 puntos de margen sobre sus rivales del Clásico a falta de cinco jornadas. Además, el regreso de Raphinha debería potenciar su ataque en la recta final.