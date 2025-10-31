AFP
El Barcelona realizará una prueba en el Camp Nou con aficionados antes del nuevo objetivo para la reapertura oficial
Barca confirma sesión de entrenamiento abierta
Barcelona anunció oficialmente una sesión de entrenamiento abierta del primer equipo en el Spotify Camp Nou el viernes, 7 de noviembre, que servirá como una prueba operativa crucial para el estadio parcialmente remodelado.
La sesión será la primera vez que los aficionados puedan entrar al estadio desde que comenzó su larga construcción y servirá como una "prueba técnica y operativa" antes de una reapertura completa y competitiva.
Un total de 23,000 aficionados podrán asistir mientras el Barça da un paso vital en el "proceso de reapertura gradual" mientras trabajan para albergar un partido oficial de La Liga.
- Getty Images Sport
La reapertura del Camp Nou se acerca
La plantilla del primer equipo, liderada por el entrenador Hansi Flick, entrenará en el Camp Nou, con los aficionados viendo desde la Tribuna Principal y las zonas de Gol Sud. Esto corresponde a la "Fase 1A" de la reapertura, para la cual el club ha confirmado que ahora "posee la primera licencia de ocupación."
La venta de entradas comenzó el viernes y el club ha confirmado que todos los ingresos irán al proyecto 'Polseres Blaugranes' (Pulseras Blaugrana), una iniciativa de la Fundación Barça que apoya el bienestar emocional de los niños hospitalizados.
Aunque el evento permite a los aficionados un primer vistazo del nuevo estadio, su propósito principal es técnico. Barcelona confirmó que la sesión se utilizará para verificar la nueva infraestructura bajo condiciones en vivo.
En su comunicado oficial, el club describió el evento como una prueba "para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas, puntos de acceso y varios aspectos de la instalación." Este "ensayo general" es un paso necesario para obtener la aprobación final para la realización de partidos competitivos en la configuración de Fase 1A con capacidad para 23,000 personas.
Un año de pesadilla por los retrasos en la construcción
Este evento de prueba se produce después de un año tumultuoso de contratiempos para el proyecto Espai Barca, que ha estado plagado de retrasos interminables y controversias.
El plan original, declarado por el presidente Joan Laporta, era que el equipo regresara a un Camp Nou parcialmente abierto para el 125 aniversario del club en noviembre de 2024. Ese plazo se perdió por casi un año completo, con el proyecto supuestamente 317 días retrasado a mediados de octubre de 2025.
Los retrasos del proyecto han sido escrutados junto a un "informe bomba" sobre la selección de la empresa constructora turca, Limak.
Según el informe, los propios expertos técnicos del Barcelona calificaron la oferta de Limak de €960 millones como la peor opción, puntuándola por debajo de 50 sobre 100. Se situó en último lugar detrás de las ofertas rivales de Ferrovial y FCC, con expertos internos citando preocupaciones sobre la capacidad de Limak para justificar su cronograma de construcción y su demanda de €200 millones en financiamiento inicial, en comparación con solo €12 millones de los competidores.
La gerencia del club, liderada por el director de Espai Barça, Joan Sentelles, supuestamente anuló este informe técnico "no vinculante". La decisión aparentemente causó un conflicto interno significativo, lo que llevó a la renuncia del director de la junta, Jordi Llaurado, quien sintió que el proceso "carecía de transparencia".
La razón principal para seleccionar a Limak, a pesar de la crítica revisión interna, fue el "cronograma agresivo" de la firma. Limak fue el único postor que garantizó un regreso al Camp Nou para el plazo de noviembre de 2024, una fecha que los competidores supuestamente describieron al club como "imposible".
Con ese plazo "imposible" ahora pasado, el club supuestamente no está aplicando penalidades financieras contractuales por los retrasos. Los funcionarios han atribuido los contratiempos a factores externos como la escasez de materiales, a pesar de una cláusula de contrato que indica que "cualquier retraso debido a una falta o retraso en el suministro de materiales" es responsabilidad del contratista.
Por qué el Barça rechazó un regreso anterior de 27,000 aficionados
Adding to the complex situation, el ayuntamiento ya había otorgado a Barcelona el permiso para reabrir Camp Nou para 27,000 espectadores bajo la licencia de la Fase 1A.
However, the club's board opted to reject this immediate return, choosing to remain at Montjuic. Club sources stated the decision "comes down to finances." The larger capacity at Montjuic currently offers higher matchday revenue, and the club believes a return to a partially open Camp Nou does not make economic sense until the 47,000-seat approval for Phase 1B is secured.
Phase 1B, which includes the side stands, is also necessary to host UEFA Champions League matches.
The club are now focused on securing approval for Phase 1B. Vice president Elena Fort, who oversees the Espai Barca project, recently explained the club's strategy to RAC1.
"We hope that phase 1B, which would accommodate 47,000 spectators, will be approved soon, because the works are finished and it's a matter of permits and project validation, and it's simpler than the approved phase," Fort said.
She also identified a new target window for the official, competitive return. "Any date would be good, because what we want is to return, but the end of November, whether it's against Athletic or Getafe, which would coincide with the club's 126th anniversary, would be a great match."
- Getty Images
¿Cuál es el próximo paso para la reapertura del Camp Nou?
La sesión de entrenamiento del 7 de noviembre es, por lo tanto, una prueba obligatoria para certificar la Fase 1A con capacidad para 23,000 personas, aunque el club no tiene la intención de usarla para un partido oficial. El objetivo real es asegurar el permiso para la Fase 1B con 47,000 asientos.
El nuevo objetivo para el primer partido oficial de regreso en el Camp Nou es ahora el partido de La Liga contra el Athletic Club el 22 de noviembre.
En el campo, la sesión de entrenamiento abierta brinda al equipo de Flick un cambio de escenario mientras se preparan para su próximo partido de liga. La sesión tiene lugar tras el enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Club Brujas y dos días antes de que el Barcelona, actualmente segundo en La Liga y a cinco puntos del Real Madrid, viaje a Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo.
Anuncios