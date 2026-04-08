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El Barcelona puede fichar a la estrella del AC Milan, autora de 80 goles, tras fijarse su precio de traspaso
Oferta reducida por Leao, objetivo seguido desde hace tiempo.
En un giro dramático en San Siro, el futuro de Leão en el AC Milan llega a un punto de inflexión. Según el Corriere della Sera, el extremo ha sido ofrecido a varios clubes europeos, con el Barcelona a la cabeza. Aunque antes se le consideraba intocable —ha marcado 80 goles desde su llegada del Lille en 2019—, la situación en Milán ha cambiado.
El club, que antes pedía 170 millones por su cláusula de rescisión, ahora aceptaría unos 50 millones.
- AFP
¿Hay roces con el entrenador del Milan, Allegri?
La principal razón de su repentina disponibilidad es el deterioro de la relación con el entrenador Massimiliano Allegri. La tensión alcanzó su punto máximo durante el partido contra el Lazio, antes del último parón internacional: Leão se enfadó al ser sustituido y se le vio muy alterado pese al intento de Allegri de calmarlo con un abrazo. Además, las lesiones le han limitado a 25 partidos esta temporada. En esos encuentros marcó 10 goles y dio dos asistencias, cifra que se atribuye en parte a que Allegri lo ha colocado como falso nueve en vez de en su banda izquierda preferida.
Además, al ser el mejor pagado de la plantilla, su salida reduciría la masa salarial y liberaría recursos para otras incorporaciones. Por ello, su traspaso este verano parece el desenlace más probable para todas las partes.
La admiración de Laporta y el factor Jorge Mendes
El interés del Barcelona por Leao es público. Joan Laporta admira su velocidad y habilidad técnica. El club ya intentó ficharlo cuando Nico Williams se quedó en el Athletic, pero el acuerdo se frustró por un precio superior a 100 millones de euros.
Al interés se suma el agente Jorge Mendes, quien ya ha intermediado en gestiones anteriores. Aunque existe diálogo entre los clubes, el Barça actúa con cautela por las normas de límite salarial de La Liga.
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El Barça prioriza el caso de Rashford.
Aunque saben que Leao está disponible, el Barcelona aún no ha presentado una oferta formal. La prioridad del club es asegurar el futuro de Marcus Rashford. Si no logran su permanencia —ya sea por no acordar un salario más bajo o por no ejercer la opción de compra de 30 millones de euros—, buscarán un extremo izquierdo de renombre.
De no lograrlo, el plan B es fichar a un talento joven y barato con gran potencial.