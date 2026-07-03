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El Barcelona presiona para fichar a Kerolin, del Manchester City, en una operación que superaría el récord del club marcado con Keira Walsh
El Barcelona se esfuerza por cerrar el fichaje de Kerolin, que batiría el récord del club
Según informó en primicia la periodista Victoria Leite, antes de que lo confirmara ge, el Barça volverá pronto con una tercera oferta por Kerolin, después de que el City rechazara las dos primeras propuestas de las actuales campeonas de Europa. La segunda oferta habría superado las 400 000 libras (470 000 dólares) pagadas por Keira Walsh en 2022, convirtiendo a la delantera brasileña en el fichaje más caro de la historia del Barça femenino.
En su día batió el récord mundial, superando las 250 000 libras (334 000 dólares) que el Chelsea pagó por Pernille Harder en 2020. No obstante, la inflación en el fútbol femenino ha sido tal que ese traspaso ya no está entre los 25 más caros de la historia, y la propia Walsh volvió al Chelsea por una cifra superior el año pasado.
Aún se desconoce la cifra final, pero «ge» asegura que ambos clubes negocian para alcanzar un acuerdo. El contrato de Kerolin con el City vence en 2028.
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Nueve goles en nueve partidos como titular: la extraordinaria temporada 2025-26 de Kerolin
Kerolin fichó por el Manchester City en enero de 2025, tras tres años en el North Carolina Courage. En sus primeros meses marcó cuatro goles y, en su primera temporada completa en la Superliga Femenina, brilló.
En la 2025-26 marcó nueve goles y dio cinco asistencias en la WSL, contribuyendo al primer título del City en diez años; su hat-trick en la goleada 5-1 al Chelsea, entonces campeón, fue clave. Sus 14 aportaciones solo las superaron tres futbolistas: sus compañeras Khadija Shaw y Vivianne Miedema, y Alessia Russo (Arsenal).
Y lo logró pese a ser titular solo en nueve partidos de liga. Una lesión a principios de curso la mantuvo tres meses fuera, y a su regreso la competencia por un puesto era alta. Aun así, su impacto desde el banquillo fue inmediato: siete titularidades en la recta final, siete goles y dos asistencias que acercaron al City al título.
Por qué el Barcelona necesita a una jugadora decisiva como Kerolin
No extraña que el Barça quiera fichar a la estrella brasileña. Kerolin, delantera dinámica y espectacular, tiene ese «factor X» capaz de decidir un partido en un instante. Los blaugranas lo necesitan tras despedirse de varios jugadores clave, entre ellos un par de delanteros.
Esta semana se confirmó la salida de Salma Paralluelo tras fracasar su renovación; la internacional española, autora de dos goles en la final de la Liga de Campeones, interesa al Arsenal, el Lyon, el PSG y las London City Lionesses tras rechazar al Chelsea.
Más relevante aún es la marcha de Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, quien cerró 14 años en el club antes del final de la pasada temporada. La centrocampista, elegida mejor jugadora de la Liga de Campeones tras ayudar al Barça a lograr su cuarto título europeo, deja un vacío que el club debe cubrir con fichajes de impacto para reforzar una delantera que aún cuenta con talento como Ewa Pajor y Caroline Graham Hansen.
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¿Por qué iba el Manchester City a dejar marchar a Kerolin?
¿Por qué el City dejaría marchar a Kerolin, como sugiere el informe? El equipo ya tiene a Shaw y Miedema, respaldadas por Lauren Hemp, Aoba Fujino y Mary Fowler, quien se perdió casi toda la temporada por una lesión en el ligamento cruzado anterior. Su regreso, sumado al fichaje de Beth Mead, reforzará el ataque en 2026-27.
Además, el dinero que se obtenga por Kerolin se podría reinvertir en la plantilla para sustituirla con acierto, pues el objetivo es aumentar la profundidad del plantel de cara a la Liga de Campeones. Aun así, su calidad no será fácil de reemplazar, así que el equipo de fichajes deberá acertar con los nuevos refuerzos si ella finalmente deja Mánchester.
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