El Barcelona presentará una reclamación ante la FIFA por la lesión de Raphinha, y se pagará una indemnización al campeón de La Liga

Aunque la pérdida deportiva es la principal preocupación para Hansi Flick, el Barcelona tiene derecho a recibir una compensación económica a través del Programa de Protección de Clubes de la FIFA. Este programa ofrece indemnizaciones a los clubes cuando los jugadores se lesionan mientras están concentrados con la selección y se ven apartados de la competición durante un periodo superior a 28 días consecutivos. Dada la ausencia estimada de Raphinha de cinco semanas, el organismo rector estará obligado a pagar la indemnización. Según los cálculos actuales y la duración de la baja, el Barcelona podría recibir una indemnización de aproximadamente 144 000 € (125 000 £/166 000 $). Sin embargo, la directiva del club considera que esta cifra es una mera bagatela, ya que no sirve para mitigar el impacto de perder a uno de sus delanteros más productivos durante una racha crítica de partidos tanto en la liga como en las competiciones europeas.