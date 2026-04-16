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El Barcelona presenta una segunda denuncia ante la UEFA por el arbitraje en la derrota de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid
Laporta critica el arbitraje «vergonzoso» y el VAR
Es la segunda vez en una semana que el Barcelona se queja al organismo rector por la labor de los árbitros y el VAR. La actual protesta incluye incidentes de ida y vuelta.
El presidente Joan Laporta, en el Godó, denunció un arbitraje “vergonzoso” y enumeró jugadas polémicas: la roja a Cubarsi, la posible mano de Pubill, la expulsión de García, un posible penalti a Olmo y el choque entre López y Musso.
«Quiero felicitar al Atlético de Madrid, pero el arbitraje de ayer, tanto del árbitro como del VAR, fue una vergüenza», afirmó. «Es intolerable lo que nos han hecho. En la ida no nos pitaron un penalti claro y expulsaron a un jugador cuando era amarilla, porque Giuliano [Simeone] no tenía el balón bajo control. La roja nos perjudicó mucho.
«Ha sido una eliminatoria en la que las decisiones arbitrales nos han perjudicado mucho. En el partido de vuelta, Eric García no era el último hombre atrás, [Jules] Koundé estaba llegando. El árbitro mostró amarilla a Eric, pero el VAR lo cambió por roja. El remate de Ferran [Torres] fue gol, la falta sobre [Dani] Olmo fue clara, la sobre Fermín fue grave porque le abrió el labio, y luego amonestaron a Gavi. El chico estaba siendo atendido y ni siquiera le mostraron tarjeta. Es inaceptable».
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El Barça alega perjuicios deportivos y económicos
El nuevo comunicado del club, más mesurado que las declaraciones de Laporta, insiste en que se han tomado decisiones arbitrales erróneas durante la eliminatoria, tanto por aplicación incorrecta de la normativa como por fallos del VAR en jugadas clave.
Además, el Barcelona sostiene que tales errores influyeron directamente en el desarrollo de los partidos y en el resultado de la eliminatoria, causando un perjuicio deportivo y económico a la entidad.
Un llamamiento a la reforma tecnológica y a la transparencia
Además de pedir una reparación por las decisiones concretas, el equipo catalán se posiciona como líder en la lucha por mejorar los estándares arbitrales en Europa. El club ha recordado a la UEFA sus quejas anteriores y ha expresado su deseo de reformar el sistema para evitar problemas similares en el futuro.
«Con esta reclamación, el club reitera sus peticiones a la UEFA y se ofrece a colaborar para mejorar el sistema arbitral y garantizar una aplicación más rigurosa, justa y transparente de las Reglas de Juego», añadió.
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Recurso anterior desestimado por la UEFA
La semana pasada el Barcelona insistió en el incidente de la mano de Pubill en el partido de ida. Aseguró que fue penalti y pidió una investigación oficial, publicar el audio del VAR y sancionar a los árbitros.
Sin embargo, la UEFA respondió rápido y de forma despectiva: el martes por la tarde declaró la protesta «inadmisible», al concluir que no hubo infracción punible en la jugada. La decisión ha avivado el enfado en el Camp Nou, y el club prepara una nueva impugnación.