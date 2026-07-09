El Barcelona presenta una «oferta oficial» por Karim Adeyemi, quien ya acordó términos con el campeón de La Liga

El Barcelona ha actuado rápido para fichar a Adeyemi, y Sky Sport asegura que el delantero ya decidió unirse al club este verano. Según informes, el jugador acordó verbalmente un contrato a largo plazo con el Barça, por lo que el traspaso solo depende de que ambos clubes fijen el precio.

El Dortmund lo valora en unos 40 millones de euros, pues entra en la recta final de su contrato. Tras consolidarse como uno de los extremos más peligrosos de Alemania, su deseo de cambiar de aires ha obligado al BVB a actuar para evitar perder a un activo valioso por poco el próximo verano.







