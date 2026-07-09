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El Barcelona presenta una «oferta oficial» para fichar a Karim Adeyemi, mientras la estrella del Dortmund llega a un acuerdo con el campeón de la Liga
Se han acordado las condiciones personales para su fichaje por el Camp Nou
El Barcelona ha actuado rápido para fichar a Adeyemi, y Sky Sport asegura que el delantero ya decidió unirse al club este verano. Según informes, ambos han acordado verbalmente un contrato a largo plazo, por lo que solo falta que los clubes se pongan de acuerdo en el precio.
El Dortmund lo valora en unos 40 millones de euros, pues entra en la recta final de su contrato. Tras consolidarse como uno de los extremos más peligrosos de Alemania, su deseo de cambiar de aires ha obligado al BVB a actuar para evitar perderlo por menos el próximo verano.
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La influencia de Flick y el factor Mendes
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, impulsa el fichaje de Adeyemi tras conocerlo en la selección alemana. Flick admira su velocidad y cree que encaja en su presión alta. Además, su versatilidad en ataque le da opciones junto a Yamal y Raphinha.
Las conversaciones se han agilizado gracias a Jorge Mendes, agente del jugador, quien ya lo ofreció al Barça en el pasado, cuando las restricciones económicas lo impidieron. Ahora, con un enfoque más ordenado, la operación cobra impulso.
No afecta a la búsqueda de Julián Álvarez
El interés por Adeyemi muestra la intención de reforzar las bandas, pero el Barcelona sigue activo en el mercado. Según Fabrizio Romano, la llegada del extremo alemán no afecta la búsqueda de un «número nueve», y Julián Álvarez sigue siendo el objetivo para delantero centro.
El interés por el argentino, que nació en mayo, persiste: la directiva quiere ficharlo para garantizar competencia y gol a largo plazo.
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Se barajan opciones de intercambio de jugadores
Para reducir los 40 millones de euros que necesita en efectivo, el Barcelona busca incluir en el acuerdo a jugadores con pocos minutos o jóvenes promesas, como Roony Bardghji y Guille Fernández, con el fin de hacer la oferta más atractiva para el Dortmund.
Bardghji llegó con grandes expectativas, pero se ha frustrado por la falta de minutos; mientras que Fernández lleva tiempo en la agenda del Dortmund.
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