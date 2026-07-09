El Barcelona presenta una «oferta oficial» para fichar a Karim Adeyemi, mientras la estrella del Dortmund llega a un acuerdo con el campeón de la Liga

El Barcelona ha actuado rápido para fichar a Adeyemi, y Sky Sport asegura que el delantero ya decidió unirse al club este verano. Según informes, ambos han acordado verbalmente un contrato a largo plazo, por lo que solo falta que los clubes se pongan de acuerdo en el precio.

El Dortmund lo valora en unos 40 millones de euros, pues entra en la recta final de su contrato. Tras consolidarse como uno de los extremos más peligrosos de Alemania, su deseo de cambiar de aires ha obligado al BVB a actuar para evitar perderlo por menos el próximo verano.







