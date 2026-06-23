El Barcelona prepara una oferta de 130 millones de euros por Julián Álvarez tras la petición pública de traspaso de la estrella del Atlético de Madrid

Las declaraciones de Álvarez, que quiere dejar el Atlético, han disparado el optimismo en el Barcelona.

La directiva, pese a su cautela, cree que la postura del jugador ha abierto la puerta a un traspaso histórico.

Según SPORT, su deseo de marcharse cambia el mercado: antes el acuerdo parecía imposible por las exigencias del Atlético, pero ahora su postura pública se ve como una baza clave para las próximas negociaciones.



